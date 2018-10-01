Наследие Кожемяко: инвестиционный взрыв и социальный комфорт на Сахалине - эксперты

Рабочая поездка Олега Кожемяко на север Сахалина в город Оху в 2017 году. Фото: пресс-служба аппарата губернатора Сахалинской области

Губернатор Олег Кожемяко сумел перепрограммировать людей, занятых в развитии области, считают эксперты

1 октября, PrimaMedia. Сахалинские предприниматели и общественники продолжают делиться своими мнениями о вкладе Олега Кожемяко в развитие Сахалинской области. По общему мнению, покинувший пост губернатора островного региона Олег Кожемяко сумел перезапустить практически все текущие процессы в регионе и развернуть область на путь процветания. Корр. ИА SakhalinMedia получил несколько экспертных комментариев относительно итогов работы Кожемяко в островном крае.

Андрей Коваленко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области:

"Олег Николаевич кардинально изменил отношения с малым и средним предпринимательством Сахалинской области. Как вы знаете, есть национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ. На тот период, когда Олег Николаевич пришел, Сахалинская область, к сожалению, находилась на 78 месте или ниже. Практически за год мы смогли выстроить новое взаимодействие с предпринимательством. В открытости власти мы заняли лидирующие позиции. На территории Сахалинской области стали работать такие площадки, как "Бизнес и власть. Откровенный разговор" под председательством уже бывшего губернатора Сахалинской области Олега Николаевича Кожемяко. Там не было всяких докладов, был прямой диалог, когда любой предприниматель мог выйти к микрофону, задать вопрос губернатору или обозначить проблему. И была возможность обратиться к другим органам исполнительной власти, территориальным органам, федеральным. Прокурор Сахалинской области всегда находил для нас время на таких встречах. Обычно эти площадки собирали больше 100 участников, в основном от бизнеса. В прошлом году мы в национальном рейтинге по этим показателям были регионом-лидером, вырвались на 47 позиций выше. Встали в тройке в дальневосточном регионе. В этом признаю заслугу Олега Николаевича лично.

В Приморье сейчас схожая ситуация с тем, с чего начинала Сахалинская область. Приморье находится в Национальном рейтинге на месте, где находилась когда-то Сахалинская область. Олег Николаевич уже прекрасно понимает, что и как. В приоритетных вопросах взаимодействия с бизнесом, нужно расшивать частные места, какие-то системные вопросы рейтинга, который разработало Агентство стратегических инициатив. Если их не решишь, то частных проблем будет больше и больше. Олег Николаевич эту работу знает. Важна команда, которую он вокруг себя соберет. В Приморском крае бизнес очень активный. Если Олег Николаевич выстроит диалог, а он точно выстроит, то сами предприниматели будут ему в помощь в решении этих вопросов".

Анатолий Крутченко, председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов:

"Приход Олега Николаевича в качестве губернатора в наш регион стал импульсом развития экономики края. Если говорить предметно, самым значимым я бы назвал восстановление сельскохозяйственного комплекса. На протяжении последних 20 лет до его прихода отрасль была практически развалена, сфера была представлена отдельными фермерскими предприятиями, которые далеко не полностью обеспечивали население. Приходилось договариваться с федеральным центром. Соответственно, и ценник для жителей Сахалина и Курил был высок. Сейчас у нас заработал ТОР, в число которого вошло несколько крупных предприятий. Сегодня Сахалинская область практически полностью сама обеспечивает себя мясной продукцией, овощной. Излишки идут на продажу в дальневосточные регионы. В частности, в Хабаровский край. Это первый значимый итог.

Второе – социальная сфера. Это больницы, сады, школы. У нас был кадровый голод в сфере здравоохранения. Была серьезная программа по привлечению специалистов, были выделены средства на привлечение врачей, чтобы жить и трудиться на нашей территории. Сегодня, конечно, есть еще недостаток, но уже не такой ощутимый, заполняемость вакансий практически 80%. Для сравнения, ранее заполняемость была до 6%. Недавно введен в эксплуатацию единственный на Дальнем Востоке реабилитационный центр с новейшим оборудованием. По школам, садам: полностью отремонтированы детские сады. Осталась небольшая очередь, но, думаю, этот вопрос до конца года будет решен. Уходим от вторых смен в школах, для этого строятся дополнительные учреждения образования.

Третий блок, на который я хотел бы обратить внимание. Дороги, фасады, скверы. Областная столица за последние 2,5 года преобразилась. Олег Николаевич очень мобильный, нет ни одного населенного пункта, где бы он не побывал. После его рабочих поездок ставятся поручения, а затем контролируется их исполнение.

Если говорить о начале работы Олега Николаевича в Приморье. Ему будет относительно проще, это его родной регион. Он знает о проблемах населения не понаслышке. Уверен, что он быстро включится в работу, войдет в круг своих обязанностей. По ветхому и аварийному жилью, если сравнивать с Сахалинской областью, мы всю программу осилили по области, показатели мы исполнили даже с небольшим опережением. Разработана и сейчас включается в действие новая программа на следующий период 2018-2021 год. Единственная проблема у нас на островах – дороговизна. Большая часть стройматериалов сюда завозится, стоимость транспортной логистики высока. В Приморье попроще с этим делом, железная дорога рядом. Этот вопрос, думаю, будет поставлен в первоочередной порядок".

Светлана Темникова, главный врач Тымовской ЦРБ Сахалинской области:

"Я не эксперт, могу сказать только по собственному опыту. Что у меня в учреждении изменилось с приходом Олега Николаевича – доплат много сделали для медработников, пенсионная доплата идет к стажу, участковым врачам, терапевтам, педиатрам. Доплаты, людям, которые живут на селе. Это хорошая попытка обеспечить комфортную жизнь медицинским работникам на селе. У нас амбулаторию сдали, три ФАПа, еще два готовятся к сдаче. Какие-то моменты Кожемяко сумел повернуть в другое русло. Если мы смотрели узконаправленно, нас перепрограммировали, чтобы видеть ситуацию по-другому. Это хорошо для наших пациентов. Конечно, положительное впечатление".