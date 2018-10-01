СВЧ-пушки тестирует на полигонах российская армия

Электромагнитная пушка. Фото: Nauka.chitaem.info

Электромагнитные волны должны полностью сжигать электронику противника

1 октября, PrimaMedia. Новый вид оружия проходит испытания на полигонах Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы гендиректора Концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева, речь идет о системах электромагнитного оружия. Также оно может называться СВЧ-пушкой, то есть оружием, использующим сверхвысокочастотное излучение. Представитель КРЭТ также отметил, что это оружие существует и очень эффективно развивается, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на редакцию "ФедералПресс".

"Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах", – сообщил Владимир Михеев. Кроме этих испытаний также ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

Ожидается, что подобное оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику противника, например, головки самонаведения ракет.