Электромагнитная пушка. Фото: Nauka.chitaem.info

СВЧ-пушки тестирует на полигонах российская армия

Электромагнитные волны должны полностью сжигать электронику противника

1 октября, PrimaMedia. Новый вид оружия проходит испытания на полигонах Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы гендиректора Концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева, речь идет о системах электромагнитного оружия. Также оно может называться СВЧ-пушкой, то есть оружием, использующим сверхвысокочастотное излучение. Представитель КРЭТ также отметил, что это оружие существует и очень эффективно развивается, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на редакцию "ФедералПресс".

"Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах", – сообщил Владимир Михеев. Кроме этих испытаний также ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

Ожидается, что подобное оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику противника, например, головки самонаведения ракет.

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