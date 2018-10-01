Медведь I"m Siberian. Фото: Дмитрий Ефремов, ИА PrimaMedia

Огромное. Морозное. Дикое: лекция от основателя бренда I’m Siberian прошла во Владивостоке

В рамках "Фестиваля тайги" лекцию приморцам прочитал Владимир Черепанов

1 октября, PrimaMedia. Во Владивостоке прошла лекция, посвященная локальным брендам и увеличению туристического потока в отдаленные территории России. Владимир Черепанов, основатель бренда I’m Siberian, во время выступления задал вопрос слушателям: "Можно ли отнести Приморье к Сибири?". Публика единогласно дала отрицательный ответ. Как перенять опыт и построить личный бренд, узнал корреспондент ИА PrimaMedia.

Лекцию про Сибирь открыл медведь, играющий на балалайке песню "Море воды". Бурый напарник спикера Владимира Черепанова путешествует с ним по городам, принимая участие в разных мероприятиях. Медведь в футболке I’m Siberian стал знаменитым за пределами Новосибирска и является символом не только бренда, но и наглядным героем всех стереотипов о русской культуре. Владимир Черепанов, идейный вдохновитель бренда I"m Siberian, рассказал о том, что бурому сибиряку впервые удалось зайти на борт самолета, а также пройти все пункты контроля безопасности в аэропортах по пути во Владивосток, не снимая костюма медведя. Как сказал Владимир, это получилось возможным благодаря компании "Аврора".

Владимир Черепанов поделился со слушателями историей создания бренда и рассказал, как с одной футболки, сделанной для себя, получился магазин товаров, которые покупаются в разных городах России.

"Мы не хотим делать сувениры, которые вешаешь на холодильник и забываешь про них. Было бы здорово, чтобы вещи, которые делаем мы, меняли мир. Например, так появилась история с кедровым молоком, которое полезнее, чем протеиновые батончики, а продукт для их изготовления произрастает в Сибири", – рассказывал Владимир Черепанов.

Природа тайги богата различными ресурсами: кедровыми орехи, облепихой, ежевикой и другими продуктами. Иностранцы активно скупают сырье в России и изготавливают натуральные и полезные продукты. Бренд решил использовать богатства русской природы и оздоровлять соотечественников своими натуральными соками и растительным молоком.

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"Японцы фурами увозят нашу облепиху, потому что знают ее ценность. А вот наши земляки понапрасну недооценивают ее, покупая дорогие ягоды годжи. Так появился облепиховый сок местного бренда. Следом сделали кедровое молоко, которое содержит все необходимые микроэлементы для здорового функционирования организма. Это намного полезнее искусственного протеина, который употребляют спортсмены", — делится спикер.

Напомним, что Taigafest проходит во Владивостоке и Хабаровске уже во второй раз. Организаторы приготовили для гостей фестиваля мероприятия, посвященные Уссурийской тайге: гастрономический фестиваль, лектории, молодёжную вечеринку и семейный праздник на Штыковских прудах.

Taigafest начался с гастрономических открытий: в 15-ти ресторанах Владивостока и двух ресторанах Хабаровска с 29 сентября по 14 октября можно попробовать разнообразные таёжные сеты по единой цене 888 рублей. Шеф-повара три месяца готовились представить на суд гурманов блюда, вдохновлённые Уссурийской тайгой.

"Для среднего горожанина Уссурийская тайга — это что-то далёкое, не очень понятное, а значит — не очень нужное. И поэтому к проблемам тайги он тоже будет равнодушен. Мы стремимся сделать тайгу нужной городскому жителю через гастрономию, развлечения, образование, чтобы тайга стала очень близкой и осязаемой", — комментирует Татьяна Заречная, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза.

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