Кто в России не готов к переменам: вызовы современности обсудили в бизнес-школе «Сколково»

Бизнес-фестиваль "Сколково". Фото: ИА PrimaMedia

Бизнес-фестиваль объединил начинающих предпринимателей, топ-менеджеров, профессоров и представителей власти

1 октября, PrimaMedia. Российское общество готово к изменениям – 73% аудитории бизнес-школы "Сколково" сказали, что у них есть проект развития или же они готовы стать социальными инвесторами. В то же время, эти изменения не всегда поддерживаются властью. Управленческая машина не очень в состоянии приспособиться к этим изменениям, она не хочет меняться, она воспринимает изменения как нечто враждебное, считает политолог Екатерина Шульман. Глобальные и страновые изменения стали главной темой Бизнес-фестиваля Сколково, который посетил в Москве и корр. ИА PrimaMedia.

Спикеры панельной дискуссии "Россия может быть другой" – политологи, предприниматели и государственные деятели. Они попытались ответить на вопрос, откуда начинаются перемены, какие тенденции есть в российском социуме сегодня. Модераторами панели стали Андрей Шаронов, президент бизнес-школы Сколково, и Софико Шеварднадзе, журналист и телеведущая.

В этом году Россия оказалась в центре событий благодаря успеху Чемпионата мира по футболу 2018. Иностранные болельщики и журналисты целый месяц путешествовали по крупным городам России. Они были очарованы и удивлены хорошей организацией и радушием россиян. А жители нашей страны почувствовали, что у России есть все шансы стать на один уровень с лучшими городами мира. В связи с этим центральная дискуссионная панель Бизнес-фестиваля СКОЛКОВО была посвящена экономическим и социальным изменениям в национальном масштабе.

Перед началом дискуссии всем слушателям было также предложено проголосовать через сервис menti.com, ответив на вопрос: "Что делает Россию другой?". Среди вариантов ответов были "глобальные вызовы", "новые технологии", "лидеры и сообщества" или "культурные коды". 40% голосовавших, посчитали, что нашу страну делают другой "лидеры и сообщества", 29% выбрали "глобальные вызовы", еще 20% сделали ставку на культурные коды. Всего в этом голосовании приняло участие 555 человек.

Пленарная дискуссия "Россия может быть другой". Фото: ИА PrimaMedia Пленарная дискуссия "Россия может быть другой". Фото: ИА PrimaMedia Пленарная дискуссия "Россия может быть другой". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Предприниматель, филантроп, партнер-учредитель бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян считает, что будущего и изменений не нужно бояться.

"Дикая поляризация происходит не только по экономическим критериям, но и по социальным, ментальным, технологическим. Эта поляризация опасна, потому что мы привыкли жить в мире конфликтологии, когда "они" против "нас". Вся история XX века построена на конфликтах, но сегодня глобальный мир — это гибридизация, диверсификация, создание на стыках совершенно новых продуктов и новых идей, когда ты должен уметь, несмотря на противоречия, договариваться. Умение коммуницировать становится ключевым. Страх перед будущим порождает национализм, изоляционизм и популизм. Будущее дает много возможностей. Понять это непросто, особенно когда не знаешь, что завтра будет с твоей профессией или бизнесом. Поэтому это очень большой вызов", — считает предприниматель.

Политолог Екатерина Шульман отметила две глобальные тенденции, которые будут только усиливаться в будущем и существенно повлияют на развитие страны.

"У нас в обществе продолжают происходить два процесса, которые определили вторую половину XX века и будут определять, как минимум, всю первую половину XXI века. Это урбанизация и старение населения.

По данным Росстата, Россия — это страна городская. Конечно, это разные города, мегаполисы и населенные пункты, похожие на деревни. Но тенденция стягивания экономических, финансовых и человеческих ресурсов из деревень растет. 15-16 городских агломераций — это практически вся Россия с точки зрения расположения производства и людей. Второй процесс — это старение населения или второй демографический переход. Он включает в себя увеличение продолжительности жизни, возраста вступления в брак и появления первого ребенка для женщины", — обозначила эксперт.

Одним из базовых противоречий российского общества Екатерина Шульман назвала напряжение между обществом и административной верхушкой, которая не готова к переменам, в то время как у общества этот запрос ярко выражен.

"Российское общество здоровее, чем о нем принято думать, и имеет запрос на перемены. Социальные показатели и тренды говорят о том, что у нас вполне нормальная страна, хотя нам самим иногда нравится считать себя ненормальными.

Среднестатистический гражданин, по данным Росстата, — женщина 39 лет, её фамилия Смирнова, у неё чуть меньше 2 детей. Работает в сфере обслуживания. 74,4% россиян живут в городах. Продолжается стягивание ресурсов в агломерации. Запрос на перемены формируется этой частью общества", — отметила Шульман.

Этот запрос есть не только в городах, но и на селе. Однако есть управленческая машина, которая и по своему составу серьезно отличается от типичного российского гражданина с его потребностями: "Средний возраст чиновника 64 года. И никакие молодые губернаторы эту статистику не испортили. Это мужчина, встроенный в жёсткие иерархические структуры". Как раз управленческая машина не очень в состоянии приспособиться к изменениям, считает Екатерина Шульман, "она не хочет меняться, она воспринимает изменения как нечто враждебное".

Отвечая на вопрос, кто в России формирует запрос на изменения, Шульман ответила, что проще найти того, кто не формирует такого запроса: "Я думаю, что мы найдём их не в малых городах и не в сельских поселениях, а мы будем искать их, и будем находить, если будем подниматься выше по этой самой нашей управленческой пирамиде. Это управленческая элита страны. Именно она в первую очередь заинтересована в так называемой "стабильности", под которой они понимают "остановись, мгновенье, ты прекрасно".

В конце дискуссии прошло второе голосование: участникам предложили выбрать, на что готовы они лично, чтобы сделать Россию лучше. 38% зрителей готовы стать социальными инвесторами, 36% сказали, что у них уже есть собственный проект развития, 24% готовы поддержать государственный проект, наконец, только 2 % выбрали вариант "изменения не нужны, все устраивает как есть". Всего в голосовании принял участие 301 человек.

В дискуссионной панели "Россия может быть другой" приняли участие: Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка, Джулия Миддлтон, профессор London Business School, основатель Common Purpose, Лариса Зелькова, председатель совета Благотворительного фонда В. Потанина, Наталия Фишман, помощник президента Республики Татарстан, Илья Стюарт, cовладелец, продюсер Hype Film, Татьяна Соколова, автор проекта "Экспедиция в Торжок", выпускница Московской школы управления "Сколково", Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting, со-основатель соревнований по триатлону IRONSTAR и бегового фестиваля ROSA RUN, Елизавета Олескина, основатель Благотворительного фонда "Старость в радость", Андрей Давидюк, основатель компании "Моторика".

На кампусе бизнес-школы в конце сентября выступили 30 мировых и российских профессоров и экспертов, а гостями бизнес-школы Сколково стали более 2 000 бизнесменов, начинающих предпринимателей, топ-менеджеров, чиновников и представителей власти, инвесторов, родителей выпускников, друзей и партнеров.

Справка: Сегодня школа управления "Сколково" — это:

2 200 выпускников дипломных программ;

20 образовательных программ;

Конкурс 3,2 человек на флагманскую программу "Сколково МВА";

18 350 слушателей корпоративных программ, 60 клиентов корпоративных программ;

150 профессоров мировых бизнес-школ, 16 собственных профессоров;

8 институтов и исследовательских центров;

Более 150 исследований в различных областях;

Международные интеллектуальные партнерства c бизнес-школами HKUST, IMD, ESMT.