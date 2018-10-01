Полис ОСАГО подешевеет для четырех из пяти водителей. Фото: Валентина Шамеева

Полис ОСАГО подешевеет для четырех из пяти водителей

Дороже будут платить молодые и неопытные

1 октября, PrimaMedia. Изменения в тарифах ОСАГО, намеченные на ноябрь этого года, по подсчетам Российского союза автостраховщиков, приведут к удешевлению полиса для 80% водителей. Расширение тарифного коридора поможет сэкономить на "автогражданке" опытным и зрелым водителям, а молодые водители с небольшим стажем платить, наоборот, будут больше, передает ИА PrimaMedia.

Как ранее стало известно, тарифный коридор для ОСАГО, как предполагается, вступит в действие уже в ноябре. Планируется расширение "вилки" на 20% вверх и 20% вниз. Изменится и значение коэффициентов возраст-стаж, а также расчет коэффициента за безаварийную езду.

Как считает регулятор, в среднем, цена полиса останется прежней. Такой же точки зрения придерживаются в Российском союзе автостраховщиков (РСА), с той поправкой, что существенно сэкономить на полисе смогут около 80% водителей — в зрелом возрасте и со стажем, а значительно дороже будут платить неопытные водители, чаще других провоцирующие ДТП .

Расширение тарифного коридора на 20%, как в верхнюю так и нижнюю сторону, по мнению авторов инициативы, позволит избежать дофинансирования, в результате которого одним водителям приходится платить за других.

Между тем, "разбег" в стоимости полисов не остановится на 20%. Уже с 1 сентября следующего года автостраховщики смогут двигать планку как вверх, так и вниз на 30%, а еще через год — на 40%.

Кроме того, в следующем году планируется отменить коэффициент мощности автомобиля, а в 2020 году для расчета полиса не будет применяться территориальный коэффициент.

Последним нововведением пока недовольны только страховые компании, участники рынка опасаются, что желающих купить в регионе полис по цене Москвы найдется немного. Вместе с тем, больше всего от нововведений могут пострадать водители, проживающие в сельской местности. Сейчас для них действуют коэффициенты 0,6; 0,7 и 0,8, понижающие стоимость "автогражданки".

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