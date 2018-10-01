Туалетов нет, а мусора и несвежей еды валом: туристы массово жалуются на отдых в Сочи

Туалетов нет, а мусора и несвежей еды валом: туристы жалуются на отдых в Сочи. Фото: Антон Балашов

Отдыхающие тратят десятки тысяч рублей, но "релакса" так и не получают

1 октября, PrimaMedia. Отдыхающие в Сочи жалуются на груды мусора, отсутствие общественных туалетов и пищевые отравления из-за несвежей еды. Отдыхающие платят огромные деньги в надежде получить "европейский сервис" на самом знаменитом российском курорте, а по факту получают "вымотанные" нервы и испорченный отдых, передает ИА PrimaMedia.

Свыше пяти млн человек туристов в этом году уже принял курортный Сочи. Однако, радужные впечатления и приятные воспоминания об отдыхе получили далеко не все. Туристы массово жалуются на полное отсутствие качественного сервиса в Сочи, кучи мусора, зловоние и несвежую еду.

Владельцы гостевых домов "разводят" на деньги, говорят недовольные туристы, предлагают комнатушку три на три метра в убитой пристройке с удобствами в лучшем случае на этаже, а то и на улице. "Рантье" рекламируют жилье как "первую линию" на берегу моря, но приезжаешь, и оказывается, что до моря быстрым шагом иди 15-20 минут, но "деньги уплочены", сил с дороги на новые поиски нет и приходится соглашаться на то, что дали, выражают недовольство отдыхающие.

В этом году в Сочи, как и на всех курортах Краснодарского края, начали взимать курортный сбор, но сервис лучше на стал, продолжают сетовать курортники. Общественные туалеты — платные, пляжи "кишмя кишат" торговцами едой, которой зачастую можно отравиться. На проблемы с пищеварением после трапезы на берегу жалуется едва ли не половина отдыхающих.

Думали в Сочи — как на картинке, пальмы, магнолии, зеленые газоны и чистые тротуары, с раздражением говорят курортники, но мусорные баки повсюду переполнены, груды мусора, разлетающегося во все стороны ветром, автомобилей несчесть — паркуются и на газонах, и на тротуарах.

Туристы едут в Сочи в надежде "надышаться" свежим морским воздухом. Однако в воздухе то и дело раздается амбре — пахнет фекалиями, ливневки наполнены грязной жижей, зловонные массы порой текут прямо по дороге и никому нет дела, выдвигают очередные претензии гости курорта.

Впечатление от города осталось неприятное, общественный транспорт переполнен, торговцы фруктами "задирают" цены, делать тут нечего, констатируют отдыхающие, жалуясь, что на отдых потратили десятки тысяч рублей — на семью из трех человек за две недели уходит больше ста тысяч, а долгожданного отдыха так и не получили.

По мнению туристов, за эти деньги лучше поехать на популярные заграничные курорты, где можно отдохнуть all inclusive, увезти домой красивые снимки и теплые воспоминания, а властям российского курорта стоит задуматься, как "подтянуть" сервис в Сочи до европейского уровня. Иначе больше в Сочи ни ногой, резюмируют отдыхающие.