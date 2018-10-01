Регистрация на Русский MeetUp-2018 будет открыта на самом IT форуме

Русский MeetUp. Фото: ИА PrimaMedia

Для вновь прибывших участников будут работать стойки регистрации 5-6 октября в кампусе ДВФУ

1 октября, PrimaMedia. Зарегистрироваться на Русский MeetUp можно будет на месте проведения мероприятия. Специальные стойки регистрации для вновь прибывших участников будут работать в корпусе А Дальневосточного федерального университета в течение двух дней форума, сообщает ИА PrimaMedia.

Стойки регистрации будут функционировать 5-6 октября в кампусе ДВФУ (корпус А). Все желающие смогут пройти регистрацию на месте и получить бейдж участника, который дает возможность посещать все секции форума.

Русский MeetUp— главная профессиональная IT-конференция Дальнего Востока, место встречи представителей высокотехнологичного бизнеса, разработчиков, авторов прорывных ИТ-проектов и инвесторов.

Программа мероприятия разделена на блоки: технологии и бизнес, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. Отдельным блоком выделена конференция для разработчиков DevFest, проводимая по всему миру и организуемая сообществом Google Developer Groups. Большую часть мероприятия займут панельные дискуссии и практические воркшопы по блокчейну, кибербезопасности и цифровому искусству. Кроме этого, в рамках Русского Meet Up-2018 представители власти и бизнеса обсудят цифровую трансформацию государственного управления и наметят стратегию развития информационного общества Приморского края.

В качестве спикеров на секциях выступят федеральные эксперты лидер РГ НТИ "TechNet" Алексей Боровков, руководитель направления автомобильная промышленность в России и странах СНГ, Siemens Николай Тутуев, технический директор в России и странах СНГ, Dassault Systems 3DS Дмитрий Козаченко, топ-менеджер российской IT-индустрии, признанный эксперт в области информационных технологий, интернет-маркетинга, поисковой оптимизации Игорь Ашманов, технический директор KUKA Robotics Петр Смоленцев, генеральный директор Bentley Systems Николай Дубовицкий, программист, технический директор компании аналитики и обработки больших данных HABIDATUM Вадим Смахтин, разработчик в компании PostgreSQL Professional Стас Кельвич.

С подробной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия rumeetup.ru.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, ООО "Центр Репутационных технологий Владивостока", Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ), Дальневосточное представительство фонда "Сколково".