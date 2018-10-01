Не смартфоном единым: 90% россиян читают книги

Книжный магазин. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Такие данные получены по результатам опроса ВЦИОМ

1 октября, PrimaMedia. Несмотря на то, что современного человека всё чаще представляют приложением к его любимому смартфону, без которого мы, как без рук, не всё так безнадежно. По-прежнему подавляющее большинство россиян, граждан когда-то "самой читающей страны мира", находят время на чтение книг, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, более 90% россиян читают книги. Если говорить о жанрах и тематике, наиболее популярны у респондентов стали книги для детей и исторические романы. Удивительно, но только 4% опрошенных заявили, что почти не читают книг. Может, это показатель того, что мода на чтение возвращается, что быть нечитающим человеком уже несовременно и стыдно? Не самая плохая мода, если разобраться.

На третьем месте после детской и исторической литературы оказались книги по домоводству и садоводству: их регулярно читают 27% опрошенных. И почти столько же, 26% респондентов, читают русскую и зарубежную классику. Довольно много — 22% опрошенных – интересуются фантастикой. Удивительно, но среди лидеров не оказалось детективной литературы. Неужели Конан Дойль, Сименон и Агата Кристи сдали свои позиции?