Фото, видео и аудиофайлы россиян в Сети операторы "изымут" на хранение. Фото: Юлия Никитина

Ничего не утаишь: фото, видео и аудиофайлы россиян в Сети операторы "изымут" на хранение

Интернет-компании обязаны хранить весь трафик пользователей за 30 дней начиная с 1 октября

1 октября, PrimaMedia. С 1 октября вступили в законную силу ряд поправок из "пакета Яровой". Интернет-компании должны в течение 30 дней хранить все переданные пользователями данные, включая фото, видео и аудиофайлы, передает ИА PrimaMedia.

Очередное требование из пакета Яровой касается интернет-провайдеров. По новому закону, они должны в течение 30 суток хранить всю информацию, которую отправляют пользователи. Операторы возьмут трафик на хранение начиная уже с 1 октября. Храниться контент будет шесть месяцев.

В течение пяти лет емкость технических средств хранения будет расти на 15% ежегодно.

Напомним, аналогичное правило в отношении сотовых операторов вступило в силу с 1 июля. Операторы связи в течение полугода должны сохранять все переговоры и текстовые сообщения пользователей.

Пакет поправок Яровой был принят в 2016 году в рамках борьбы с терроризмом.

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