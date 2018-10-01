Машина "скорой помощи". Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

«Доктор едет, едет…» В России изменены правила для «скорой помощи»

Изменения вступили в силу с 1 октября

1 октября, PrimaMedia. С сегодняшнего дня в России вступили в силу принципиальные изменения в правила работы бригад "скорой помощи". Теперь "скорая" обязана доставить больного в то медучреждение, где ему смогут оказать исчерпывающую медицинскую помощь, сообщает ИА PrimaMedia.

Таким образом, внесены изменения в правила доставки больных "скорой помощью". Соответствующие коррективы внесены в приказ Минздрава. С ними можно ознакомиться на федеральном портале нормативных правовых актов.

Теперь карета "скорой помощи" обязана будет везти захворавшего не в ближайшее медицинское учреждение, а в больницу, оказывающую помощь по профилю заболевания человека.

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