Дни Эрмитажа стартовали во Владивостоке

Дни Эрмитажа во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На вернисаже в Приморской картинной галерее торжественно перерезали ленточку и открыли выставку

1 октября, PrimaMedia. Третий год подряд во Владивостоке проходят дни Эрмитажа. Во время торжественной церемонии ленточку перерезали Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи, Владимир Соколов, директор департамента культуры Приморского края и Елена Шишкова, художник-реставратор Государственного Эрмитажа. Выставка продлится до 7 октября, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году приморцы смогут увидеть работы молодежного образовательного центра государственного Эрмитажа, где создаются экспериментальные образовательные и культурные программы для студентов. В парадном зале представлена выставка "Интерпретация: лучшее" секции "Творческая фотография" молодежного центра Эрмитажа и студентов факультета фотографии нью-йоркской школы дизайна Парсонс.

Дни Эрмитажа будут интересны как профессионалам, так и любителям. В этом году пройдут мастер-классы для реставраторов, фотографов от профессионалов и из Владивостока, и из Санкт-Петербурга. Непрофессиональные любители искусства также найдут для себя интересными основную экспозицию, вечерние кинопоказы и VR прогулку по залу "Юпитер" Эрмитажа.

Выставка продлится до 7 октября, вход на экспозицию свободный. Картинная галерея находится по адресу ул. Алеутская 12. Полная программа мероприятий на сайте галереи.