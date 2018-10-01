Общаться в WhatsApp станет опасно с 12 ноября. Фото: Александр Ратников

Общаться в WhatsApp станет опасно с 12 ноября

Переписка автоматически "улетит" в облако без сквозного шифрования

1 октября, PrimaMedia. С 12 ноября общаться в WhatsApp станет опасно из-за "бреши" в безопасности. Вся переписка: тексты, фото и видео будет автоматически отправляться в облачное хранилище, незащищенное сквозным шифрованием, сообщает ИА PrimaMedia.

Резервные копии WhatsApp с 12 ноября будут находиться на общем Google Диске, чтобы не занимать объем личных хранилищ пользователей. В облачное хранилище автоматически переместится вся переписка вместе с медиафайлами.

Как отмечается руководством мессенджера, резервная копия не будет защищена сквозным шифрованием. Это говорит о том, что доступ к личным беседам и файлам могут получить злоумышленники.

Чтобы избежать отправки личных сообщений в удаленное хранилище, нужно отключить создание резервных копий в настройках мессенджера. А в случае, если пользователь, наоборот, желает хранить данные в общем хранилище, нужно убедиться, что загрузка копий включена.

В WhatsApp подчеркивают, что переданные данные пользователей, убравших "галочку" с загрузки будут утеряны.

Отметим, большинство других мессенджеров придерживаются иной политики безопасности — данные пользователей поступают в собственные хранилища мессенджеров и остаются в зашифрованном виде.

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