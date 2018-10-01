Бизнес. 19:10
В Приморье начал работу Совет по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Фото: пресс-служба администрации края

Количество проверок малого и среднего бизнеса в Приморье сократили на 10%

Всего в этом году их запланировано 2 355

1 октября, PrimaMedia. На 10% сократилось количество проверок малого и среднего бизнеса в Приморском крае: всего их запланировано 2 355 вместо 2 672 в прошлом году. Чтобы кардинально изменить ситуацию в ближайшем будущем, новые механизмы снижения административного давления на бизнес предложат сами предприниматели. Для этого в Приморье начал работу Совет по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам вице-губернатора Константина Богданенко, совет станет постоянной площадкой, в рамках которой предприниматели будут открыто говорить о проблемных вопросах и озвучивать свои предложения для улучшения работы надзорных ведомств.

"В первую очередь мы хотим сократить количество, частоту проверок, сроки их проведения. В конечном итоге наша цель – создать самые привлекательные условия для ведения бизнеса в Приморье", – подчеркнул он.

Руководители деловых объединений сразу же озвучили свое первое предложение – чаще проводить мероприятия, на которых бизнес сможет узнавать об изменениях в законодательстве и получать консультации надзорных органов.

"Общественные слушания, которые сегодня проводят контрольно-надзорные органы, не должны превращаться в сухие отчеты о проделанной работе. Предпринимателям интересен формат диалога, когда они могут задавать вопросы и разбирать конкретные примеры, в том числе относительно своего бизнеса. Это и станет лучшей профилактикой нарушений", – выразил мнение председатель Приморского краевого отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Виталий Гуменюк.

Первый шаг в этом направлении уже сделан: департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края формирует единый график таких мероприятий от всех действующих надзорных ведомств.

"Таблица в ближайшее время будет опубликована на сайте Центра поддержки предпринимательства и Инвестиционном портале Приморского края, и вы сможете заблаговременно узнавать о таких встречах. В свою очередь, контролирующие органы будут планировать свою работу таким образом, чтобы два разных мероприятия не проводились в одно и то же время", – сообщил Константин Богданенко.

Итогом первого заседания совета также стало решение пригласить к работе больше предпринимателей – не только из крупных городов, но и из муниципальных районов Приморского края.

Напомним, в рамках реализации приоритетной программы правительства РФ "Реформа контрольной и надзорной деятельности" в Приморье утвержден план мероприятий, направленный на совершенствование системы контрольно-надзорных органов. Помимо совета, на котором предприниматели могут донести свою позицию федеральным ведомствам, создана рабочая группа, где бизнес решает аналогичные вопросы с краевыми инстанциями. Результатом этой работы должно стать существенное улучшение делового и инвестиционного климата в Приморском крае.

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Гуменюк Виталий Васильевич Богданенко Константин Сергеевич Администрация Приморского края проверка (предприятий, фактов, информации) бизнес (мелкий, средний, крупный)
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