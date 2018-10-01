Десантный корабль-док (ДВКД) "Тарлак" Военно-морских сил Филиппин. Фото: Metro Cebu News

Корабль ВМС Республики Филиппины прибыл во Владивосток с первым в истории визитом

Филиппинские моряки побывают на объектах ТОФ, посетят памятные места города, примут участие в турнирах по волейболу и мини-футболу

1 октября, PrimaMedia. С первым в истории деловым заходом сегодня, 1 октября, во Владивосток прибыл десантный корабль-док (ДВКД) "Тарлак" Военно-морских сил Филиппин. Планируется, что в период стоянки во Владивостоке филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командованием Тихоокеанского флота и главой администрации столицы Приморья. Моряки ВМС Филиппин побывают на объектах ТОФ, посетят памятные места Владивостока,примут участие в товарищеских турнирах по волейболу и мини-футболу, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Швартовку корабля у основного причал а Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог обеспечили буксиры отряда судов обеспечения главной базы флота.

От имени командования ТОФ филиппинских моряков приветствовал временно исполняющий обязанности командира соединения надводных кораблей флота капитан 1 ранга Дмитрий Пашенюк. По традиции девушки в русских национальных костюмах вручили гостям хлеб-соль.

"На официальной церемонии встречи корабля во Владивостоке присутствовал посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета.

Выступая на брифинге перед представителями средств массовой информации старший на борту ДВКД "Тарлак" командир оперативного соединения ВМС Филиппин капитан 1 ранга Флоранте Нарола Гагуа отметил, что этот исторический визит очень важен для моряков двух стран, и он, несомненно, послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между флотами России и Филиппин. Кораблем — хозяином визита является эскадренный миноносец "Быстрый", – рассказал Воскресенский.

Визит филиппинского боевого корабля завершится 6 октября.

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