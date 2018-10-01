Футбольное поле. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Из сборной России по футболу ушел ее лучший игрок и капитан

32-летний вратарь Игорь Акинфеев сыграл за национальную команду 110 матчей

1 октября, PrimaMedia. Без преувеличения, закончилась эпоха для сборной России по футболу: о своем уходе из национальной команды заявил ее многолетний бессменный вратарь и капитан Игорь Акинфеев, сообщает ИА PrimaMedia.

По этому поводу он обратился к болельщикам на сайте Российского футбольного союза. В этом обращении, в частности, Игорь Акинфеев сказал, что для него было огромной честью играть за сборную России на домашнем чемпионате мира по футболу в качестве капитана. "Честно говоря, я об этом даже не мечтал", — признался Акинфеев. По мнению вратаря, попадание сборной России в восьмерку сильнейших команд на мундиале стало успехом.

Игорь Акинфеев выступал за сборную России 14 лет. Он завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы в 2008 году. На домашнем чемпионате мира вратарь стал главным героем команды в поединке с грозной Испанией. Он отразил два удара в серии пенальти, что позволило нашей национальной команде показать лучший результат в ее истории. Всего за сборную России Акинфеев сыграл 110 матчей.

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