Мусоросжигательный завод. Фото: ИА PrimaMedia
#Без дыма и вони

«Бегут прочь»: во владивостокском МУПе Спецзавод №1 снова сменился директор

Назначенный в начале сентября Евгений Гайворонский покинул пост

1 октября, PrimaMedia. Новый месяц и новый руководитель у владивостокского МУПа Спецзавод №1. Назначенный в начале сентября приближенный к вице-губернатору по работе в сфере электроэнергетики Гагику Захаряну Евгений Гайворонский покинул пост, написав заявление по собственному желанию. Теперь возглавлять предприятие будет Сергей Борисов, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в сентябре Евгений Гайворонский сменил на посту Евгения Ширяева, который возглавлял мусоросжигательный завод на улице Бородинской и площадки для ТБО на Горностае, до июня этого года. Пост Ширяев покинул по собственному желанию. Кадровое решение было принято на фоне масштабных проверок работы МУПов Владивостока, инициированных главой города Виталием Веркеенко.

Уходя, Ширяев провел некоторые манипуляции, которые стали поводом для обращения мэрии в Арбитражный суд. Так, последняя проверка Спецзавода показала злоупотребление правом бывшего руководителя, из-за чего городской бюджет получил ущерб в размере почти 1 млн рублей. Администрация обратилась в суд с требованием взыскать с виновника убыток, причиненный муниципальному унитарному предприятию.

Экс-директор владивостокского МУПа Спецзавод №1 погорел на "золотых парашютах"

Ранее сообщалось, что по итогам проверки МУПов во Владивостоке были выявлены нарушения в их деятельности, а также подсчитаны доходы и расходы. Так, общая кредиторская задолженность предприятий составляет порядка 1 млрд рублей. Сегодня работают 16 муниципальных предприятий и бюджетных учреждений, финансово-хозяйственную деятельность из них осуществляют 14. По итогам первого полугодия 2018 года восемь из них являются прибыльными, шесть убыточными, а в 2017 году они принесли в бюджет города всего 3,6 млн рублей.

Напомним, 16 июля Виталий Веркеенко объявил о решении закрыть промышленную площадку "Спецзавода №1" в районе Второй речки. Причиной называлось отсутствие реалистичных планов по его модернизации. Власти Приморского края, в ведение которых переходит "Спецзавод №1", данное решение поддержали. Стоит отметить, что в конце августа сообщалось о скором запуске котлов завода для уничтожения оставшегося на территории объекта мусора. Однако этого так и не произошло. Как показала последняя проверка мэрии, отходы продолжают складироваться на предприятии.


Комментарии
назначение кадровое мусор, свалка

Закрытый мусоросжигательный завод во Владивостоке могут превратить в арт-объект

30 августа, 17:30

Закрытый во Владивостоке мусоросжигательный завод могут запустить, чтобы дожечь остатки

29 августа, 14:55
Регистрация на Русский MeetUp-2018 будет открыта на самом IT форуме
Новый глава Приморья прописал отставку: кто остается в администрации Кожемяко

21:15

«Бегут прочь»: во владивостокском МУПе Спецзавод №1 снова сменился директор

15:10

Суд освободил бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова от наказания

20:55

Олег Кожемяко обозначил приоритеты главам муниципалитетов Приморья

17:35

Большую часть Владивостока отключат от холодной воды 2 октября

11:55

Неделя лета и тайфун: синоптики рассказали, какую ожидать погоду в Приморье
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia