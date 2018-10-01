«Бегут прочь»: во владивостокском МУПе Спецзавод №1 снова сменился директор

Мусоросжигательный завод. Фото: ИА PrimaMedia

Назначенный в начале сентября Евгений Гайворонский покинул пост

1 октября, PrimaMedia. Новый месяц и новый руководитель у владивостокского МУПа Спецзавод №1. Назначенный в начале сентября приближенный к вице-губернатору по работе в сфере электроэнергетики Гагику Захаряну Евгений Гайворонский покинул пост, написав заявление по собственному желанию. Теперь возглавлять предприятие будет Сергей Борисов, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в сентябре Евгений Гайворонский сменил на посту Евгения Ширяева, который возглавлял мусоросжигательный завод на улице Бородинской и площадки для ТБО на Горностае, до июня этого года. Пост Ширяев покинул по собственному желанию. Кадровое решение было принято на фоне масштабных проверок работы МУПов Владивостока, инициированных главой города Виталием Веркеенко.

Уходя, Ширяев провел некоторые манипуляции, которые стали поводом для обращения мэрии в Арбитражный суд. Так, последняя проверка Спецзавода показала злоупотребление правом бывшего руководителя, из-за чего городской бюджет получил ущерб в размере почти 1 млн рублей. Администрация обратилась в суд с требованием взыскать с виновника убыток, причиненный муниципальному унитарному предприятию.

Ранее сообщалось, что по итогам проверки МУПов во Владивостоке были выявлены нарушения в их деятельности, а также подсчитаны доходы и расходы. Так, общая кредиторская задолженность предприятий составляет порядка 1 млрд рублей. Сегодня работают 16 муниципальных предприятий и бюджетных учреждений, финансово-хозяйственную деятельность из них осуществляют 14. По итогам первого полугодия 2018 года восемь из них являются прибыльными, шесть убыточными, а в 2017 году они принесли в бюджет города всего 3,6 млн рублей.

Напомним, 16 июля Виталий Веркеенко объявил о решении закрыть промышленную площадку "Спецзавода №1" в районе Второй речки. Причиной называлось отсутствие реалистичных планов по его модернизации. Власти Приморского края, в ведение которых переходит "Спецзавод №1", данное решение поддержали. Стоит отметить, что в конце августа сообщалось о скором запуске котлов завода для уничтожения оставшегося на территории объекта мусора. Однако этого так и не произошло. Как показала последняя проверка мэрии, отходы продолжают складироваться на предприятии.





