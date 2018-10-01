Олег Кожемяко обозначил приоритеты главам муниципалитетов Приморья

1 октября, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в понедельник, 1 октября, провел видеоселекторное совещание с главами городов и районов и представителями администрации края. Собравшиеся обсудили исполнение Указов Президента РФ и развитие региона до 2024 года, сообщает пресс-служба администрации края. Сами главы муниципалитетов, присутствовавшие на совещании, рассказали ИА PrimaMedia, что подход нового главы региона им близок – оперативно, системно, конструктивно.
Отметим, что совещание началось необычно рано, в 7.30. Олег Кожемяко перечислил направления, которым в ближайшие годы необходимо уделить пристальное внимание, – это строительство новых школ, садов, учреждений культуры и спорта.
"Главам необходимо посмотреть, где здания подлежат капитальному ремонту, а где необходимо подготовить проектно-сметную документацию на строительство новых. По школам нужно двигаться в сторону ликвидации второй смены, создавать условия для работы группы продленного дня, дополнительного образования. По спортивным объектам нужно проанализировать, где востребован большой физкультурно-оздоровительный центр, а где – 10 спортивных площадок", – подчеркнул он.
Глава города Владивостока
Автор фото: ИА PrimaMedia
Сегодня Олег Николаевич провел первое селекторное совещание со всеми муниципальными образованиями края, посвященное выполнению указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Определили основные векторы, цели и конкретные действия для реализации поставленных главой государства задач, обсудили несколько сложных вопросов, стоящих перед муниципалитетами. Один из них - это перераспределение полномочий по распоряжению земельными участками. Передача их с уровня субъекта на уровень муниципалитетов, входящих в состав Владивостокской агломерации, позволит быстрее и успешнее реализовывать задачи по строительству социально значимых объектов – школ, детских садов, объектов культур и тд. Олег Николаевич дал поручение профильным структурам администрации края оперативно решить этот вопрос.
Кроме того, на совещании под руководством врио губернатора мы обсудили возможность проектирования и строительства социальных объектов за рамками 44 федерального закона. Существующая процедура не только существенно удлиняет сроки возведения важных для региона объектов, но и ставит под угрозу сам факт реализации проектов, т.к. зачастую на конкурс входят недобросовестнее подрядчики, срывая сроки, а иногда и выполнение контракта. Решение этих проблемных вопросов позволит нам оперативнее и качественнее выполнять поставленные задачи. Мне понравился подход: оперативно, системно, конструктивно.
По мнению Олега Кожемяко, не менее важно развитие системы здравоохранения и снижение смертности.
"Подготовьте соответствующие программы. Вместе с главными врачами, продумайте, как это будет отражаться на показателях рождаемости и смертности. Главный вопрос – доступность и качество медицинских услуг. Это и наличие специалистов, и участковых врачей. Внимательно посмотрите, есть ли возможность предоставления жилья, есть ли возможности каких-то видов доплат. Приезжает молодой врач, у него нет пока наработанных часов, квалификации, стажа. Если есть возможность в муниципальном бюджете проводить доплату первые три года по 10-15 тысяч – проводите, заинтересовывайте", – добавил он.
Отдельное внимание уделено таким проблемам как качество питьевой воды, экология и создание комфортной городской среды, в том числе парков и скверов.
"В каждом муниципалитете должна быть программа, должен пройти опрос населения: какой вид парка нужен, что лучше сделать. Мы не должны навязывать такие проекты – выносите эти вопросы на голосование. Здесь больше ссылок должно быть на население, на их желание преобразить город, районных центр или село", – добавил Олег Кожемяко.
глава администрации Артемовского городского округа
Автор фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Новый глава Приморья хорошо знает специфику своей работы, тому подтверждение сегодняшнее совещание, где были поставлены определенные задачи, выполнение которых потребует совместной работы с администрацией края. Один из основных посылов: мы, как главы муниципалитетов должны нести ответственность за свои территории и отвечать перед жителями за свою деятельность, чтобы населению жилось комфортно.
Олег Кожемяко отметил, что у нас с 2019 года снова будет работать государственная программа переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанная на восемь лет. Поэтому сейчас необходимо рассмотреть вопрос о формировании земельных участков, подбора проектов и дальнейшей реализации данной программы.
В ближайшее время все вышеперечисленные направления более детально будут проработаны по каждому конкретному муниципалитету.
"Для того чтобы нам все актуализировать, нужно создать комиссию, где глава расскажет, что у него есть недостроенного, на каком объекте есть проектно-сметная документация, и тогда уже будет составлена корректировка плана по каждому муниципальному образованию. Предлагаю начать эту работу с завтрашнего дня и завершить ее в течение 10-12 дней, чтобы можно было рассматривать поправки в бюджет 2019 года ко второму чтению", – обозначил Олег Кожемяко, подчеркнув, что краевые власти будут добиваться того, чтобы эти объекты были профинансированы со стороны федерального центра.
Олег Кожемяко поручил главам ускорить освоение федеральных средств, выделенных на строительство социальных объектов в 2018 году.
"900 миллионов выделено на этот год, освоение пока минимальное. А это те объекты, которые показывают характеристику возможностей субъекта, они находятся на вашей территории, возьмите их под контроль. Организуйте хронометраж рабочего дня с тем, чтобы у вас была объективная информация о том, сколько людей работает. Назначьте ответственных людей. Немного объектов для нас, но их нужно администрировать", – обозначил он.
Также будет пересмотрена система софинансирования муниципалитетов из краевого бюджета – в частном порядке, исходя из реальных потребностей и возможностей городов и районов.
глава администрации Уссурийска
Автор фото: администрация УГО
На совещании, которое провёл сегодня рано утром врио губернатора, главам муниципалитетов были четко поставлены задачи по исполнению указа Президента РФ о повышении уровня жизни населения. Для привлечения федеральных средств на строительство социальных объектов в Приморье необходимо разработать проектно-сметную документацию, в которой была бы обоснована конкретная стоимость строительства этих объектов, а также сроки их возведения. Глава региона попросил актуализировать уже имеющиеся проекты и защитить необходимость их воплощения в жизнь перед специальной комиссией, которую возглавил первый вице-губернатор Александр Костенко.
В Уссурийске мы планируем реконструкцию средней школы №6, строительство новой школы в Междуречье и, как минимум, возведение двух детских садов. Также сейчас прорабатываем вопрос об установке дополнительных универсальных спортивных площадок, но не рядом со школами, а во дворах, где работают сильные ТСЖ, готовые нести ответственность за их обслуживание и содержание. Все эти объекты очень дорогие, без привлечения федеральных и краевых средств нам их не построить.
Мне близка идея Олега Николаевича Кожемяко о том, что все решения, особенно касающиеся благоустройства территории, надо обсуждать с жителями. Мы много раз использовали разные формы опроса населения - проводили общественные слушания, голосование, анкетирование. При поддержке жителей мы восстановили музыкальный фонтан около МЦКД "Горизонт", открыли зооэкспозицию в городском парке, начинаем реконструкцию сквера им. Кузьменчука в Междуречье. Это очень правильно - вовлекать население в обсуждение важных вопросов территории.