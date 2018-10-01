Иск удовлетворить полностью: PrimaMedia наказала Сах.ком в суде за лживые обвинения

Сахком проиграл суд по иску от Прима Медиа. Фото: скриншот видео

Лидер медиасообщетва Дальнего Востока привлек к ответственности редактора регионального издания

1 октября, PrimaMedia. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил все исковые требования медаихолдинга PrimaMedia к ООО "Сах.ком" — учредителю издания "Сахалин.инфо" по делу о защите деловой репутации. Сторона ответчика в ходе разбирательства не смогла предоставить ни одного убедительного доказательства обвинений, ранее озвученных главным редактором издания "Сахалин.инфо" Ксенией Семеновой, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В исковом заявлении, в частности, было указано, что истец требует признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Прима Медиа" сведения, распространенные изданием "Сахалин.инфо" в статье "Сахалинский губернатор впервые услышал о медиакиллерах". А также заявления, публично озвученные главным редактором издания "Сахалин.инфо" Ксенией Семеновой на пресс-конференции губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, прошедшей на Международном форуме российских островов "Сахалин и Курилы".

Обязать Ксению Семенову и "Сах.ком" опубликовать в качестве опровержения резолютивную часть решения суда.

Результатом судебного разбирательства стало удовлетворение всех претензий истца.

Напомним, в начале апреля 2018 года на Сахалине прошло крупное медийное событие — Первый международный МедиаФорум российских островов.

Форум стал профессиональной площадкой для всего медиасообщества Сахалинской области и Дальнего Востока.

Главная миссия форума содействие позиционированию островных территорий России в РФ и за рубежом как перспективной территории для реализации общественных и экономических инициатив, личностного роста, комфортного проживания.

В числе участников форума были СМИ Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока и России, представители СМИ стран АТР, муниципальные пресс-службы городов и районов Сахалинской области, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня и другие участники общественного поля.

Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 12

13 апреля на проходившей в рамках медифорума пресс-конференции губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко выступила главный редактор электронного периодического издания "Сахалин.инфо" Ксения Семенова. В ходе своего выступления она обвинила ООО "Прима Медиа" в вымогательстве денег с граждан и организаций, а также сообщила, что данный медиафорум нужен был только для того, чтобы задобрить холдинг и его директора. Тот факт, что за два дня в форуме приняли участие порядка 1000 человек, Семенова, видимо, решила не учитывать.

Важно отметить, что PrimaMedia, являясь одним из самых крупных медиахолдингов Дальнего Востока, и в течении пяти лет успешно организует и проводит конференции, форумы, встречи и прочие мероприятия, и имеет устойчивую положительную деловую репутацию как надежный партнер и отличный организатор. За пять лет под брендом PrimaMedia по всему Дальнему Востоку было проведено более 35 масштабных мероприятий, в которых приняли участие сотни тысяч человек.

Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia Первый Международный Медиафорум российских островов. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 8

В этой связи руководство PrimaMedia не могло пройти мимо таких лживых обвинений госпожи Семеновой. Холдинг воспользовался законным правом на обращение в суд о защите деловой репутации.

Как стало известно, в ходе судебного заседания ответчиком не было предъявлено ни одного убедительного доказательства, подтверждающего достоверность распространенных им сведений.

В результате судебного разбирательства, состоявшегося в понедельник, 1 октября, все исковые требования "Прима Медиа" к "Сах.ком" и Ксении Семеновой удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, сведения, которые главный редактор "Сахалин.инфо" озвучила на пресс-конференции 13 апреля в адрес PrimaMedia, признаны не соответствующими действительности.

Как прокомментировал генеральный директор ООО "Прима Медиа" Виктор Суханов, это не последний иск и в настоящее время готовится к подаче как минимум одно заявление.