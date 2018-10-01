Доедешь только до сервиса: ТОП-5 самых ненадежных автомобилей назвали эксперты

ТОП-5 самых ненадежных автомобилей назвали эксперты. Фото: Антон Балашов

Эти популярные машины не выдерживают даже небольшого пробега

1 октября, PrimaMedia. Эксперты популярного канадского издания составили рейтинг самых ненадежных легковых автомобилей по жалобам автомобилистов. В ТОП самых "рассыпающихся" машин вошли пять автомобилей, которые ломаются уже при небольшом пробеге, сообщает ИА PrimaMedia.

Список "некачественных" автомашин, которые стремительно приходят в негодность всего за пять лет, опубликовало издание The Siver Times.

На пятом месте антирейтинга оказался Citroen C4 II. Несчастливые обладатели французской автомашины, жалуются, что та капризна "как мамзель". Больше всего проблем у автовладельцев возникает с электроникой, коробкой передач и подвеской.

Четвертую строчку занял Chevrolet Cruze. Отделка автомобиля, позиционируемого как компактный седан, с приятным внешним видом и удобным салоном, выполнена из некачественных материалов, утверждают автовладельцы. У машины также наблюдаются "траблы" с АКПП и трубкой охлаждения.

В середине рейтинга — кроссовер Renault Duster. Вместо надежного автомобиля, тип которого предполагает езду в не самых приятных условиях, владельцы получают груду металла. Кузов машины, несмотря на оцинковку, чрезвычайно подвержен коррозии.

На второй позиции — российский Chevrolet Niva. Водители жалуются, что салон быстро "замусоливается в тряпку". Материалы салона изнашиваются еще раньше, чем "наружняя отделка", даже с учетом бережной эксплуатации.

Сомнительную славу в антирейтинге стяжал китайский кроссовер Lifan X50, занявший первое место среди худших машин. Этот бренд из Поднебесной так и хочется охарактеризовать как "мейд ин чайна", жалуются автолюбители. У авто очень быстро после покупки "вылезают" проблемы с электроникой и механическими частями салона, которые трескаются и отваливаются. Владельцы китайского авто также жалуются, что не могут сесть в авто и выйти из него — двери заедают и перестают нормально работать.