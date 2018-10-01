На MeetUр в ДВФУ объявят о старте первой программы обучения госслужащих цифровой экономике

Русский MeetUр-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Готовить управленческие команды регионов начнут на образовательном интенсиве, который пройдет в ноябре 2018 года

1 октября, PrimaMedia. О старте первой программы обучения государственных служащих Дальнего Востока цифровой экономике объявят на II международной конференции по информационным технологиям Русский MeetUр в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Готовить управленческие команды регионов начнут на образовательном интенсиве, который пройдет в ДВФУ в ноябре 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

5 октября состоится семинар-совещание Центра цифрового развития на базе ДВФУ с представителями регионов Дальнего Востока. На встречу приглашены профильные вице-губернаторы, министры и руководители IT-департаментов всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Участники обсудят подготовку Chief Data Officer (CDO) и актуальные задачи построения системы управления, основанной на данных.

Запуск образовательной программы для госслужащих — первый шаг в реализации соглашения, которое заключили на IV Восточном экономическом форуме ДВФУ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) 20.35.

"Дальневосточный федеральный университет закрепил статус центра подготовки новых управленческих команд для всего региона и запускает первую в России постоянно действующую программу по обучению CDO, — сказал проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов. — До конца года первый модуль обучения пройдут порядка 300 чиновников со всего Дальнего Востока".

"Наша задача — дать знания, которые позволяют сотрудникам органов власти быть квалифицированными заказчиками технологических решений, — отметила руководитель проектного центра по интеграции НТИ с программой "Цифровая экономика" АСИ Вера Адаева. — Использование современных технологий анализа больших массивов данных в государственном управлении позволит сэкономить средства на функционирование государственного аппарата и повысить качество решений. Первая такая программа запущена в ДВФУ совместно с министерством связи, с министерством по развитию Дальнего Востока и с Университетом НТИ "2035". Другие регионы уже заявили о желании открыть такие центры компетенций в партнерстве с Университетом НТИ".

Впервые подготовка CDO была апробирована на образовательном интенсиве "Остров 10-21" в ДВФУ в июле 2018 года. Участниками образовательного модуля стали более 200 управленцев со всей страны. Всего в рамках образовательного интенсива прошли подготовку более 1000 технологических предпринимателей, разработчиков, инноваторов, экспертов в области цифрового развития, чиновников и талантливых школьников. Президент страны Владимир Путин на IV Восточном экономическом форуме призвал распространить такую практику подготовки на другие регионы и университеты нашей страны.

Русский MeetUр пройдет в ДВФУ 5-6 октября. Он станет местом встречи разработчиков программного обеспечения и потенциальных потребителей, представителей федеральной и региональной власти, институтов развития Дальнего Востока и высокотехнологичного бизнеса, авторов прорывных проектов и инвесторов. Участников IT форума ждут более 45 секций, VR-хакатон, конференция разработчиков и встречи с федеральными спикерами.

Соорганизаторами Русского MeetUр являются Дальневосточный федеральный университет и Дальневосточное представительство Фонда "Сколково". Партнером IT-форума выступает компания "Ростелеком". Зарегистрироваться можно на сайте rumeetup.ru.