Россию ждет вторая пенсионная реформа. Фото: Евгения Полищук

Россию ждет вторая пенсионная реформа

Систему расчета пенсий модернизируют в 2025 году

1 октября, PrimaMedia. Россию вновь ждут изменения в пенсионной системе. В 2025 году планируется модернизация формулы расчета пенсий. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ИА PrimaMedia.

С 2025 года в России должна быть модернизирована формула, по которой идет расчет пенсий. Об этом в понедельник сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что с 1 января 2019 года законодательством фиксируется стоимость пенсионного коэффициента. Это позволит пересчитать свою пенсию, как она будет в дальнейшем повышаться.

"Далее, начиная с 2025 года, эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления коэффициентов, чем тот, который действовал сейчас", — уточнила Голикова. Она пояснила, что, иными словами, страну ждет два этапа модернизации пенсионной системы, "то есть сейчас будет первая модернизация, а потом вторая".

По словам вице-премьера, итогом изменений будет отказ от ранее действовавшей методологии расчета.

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