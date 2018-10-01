Собака. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Высокий интеллект собак поставили под сомнение

Исследование на эту тему опубликовали британские ученые

1 октября, PrimaMedia. Английские ученые из университета Эксетера поставили под сомнение стереотипное мнение о том, что собаки превосходят по интеллекту остальных животных, сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперты затратили немало времени и сил на то, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Им пришлось проанализировать выводы 300 исследований, посвященных измерению интеллекта у представителей животного мира. Ученые попытались найти принципиальные отличия собак от других млекопитающих или пернатых.

Выяснилось, что интеллектуальные возможности собак часто завышались исследователями. Так, собаки хорошо решали простые головоломки, порой превосходя обезьян. Однако с такими заданиями примерно на том же уровне справлялись еноты, гиены и некоторые другие родственники собак. В свою очередь, имитация действий человека неплохо удается волкам. Среди представителей других семейств с этим лучше собак справляются дельфины, шимпанзе и некоторые другие животные.

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