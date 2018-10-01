"Вечная любовь..." умер лучший певец XX века

Свечи памяти. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

Великий шансонье скончался в возрасте 94 лет

1 октября, PrimaMedia. Сегодня в Париже умер выдающийся французский шансонье, при жизни признанный лучшим певцом XX века: на 95-м году жизни скончался Шарль Азнавур, сообщает ИА PrimaMedia.

Шарль Азнавур при жизни стал живой легендой, символом Франции, хотя у великого певца армянские корни, а его отец родился в Российской империи. Шарль Азнавурян (такова его настоящая фамилия) появился на свет 22 мая 1924 года в Париже. Уже с девяти лет начал выступать на эстраде. В юности его заметила великая Эдит Пиаф и благословила на начало профессиональной певческой карьеры. Азнавур был не только шансонье, но еще и композитором, поэтом, писателем и актером.

Шарль Азнавур исполнил около 1300 песен и сыграл в 60 фильмах. Его пластинки разошлись тиражом более 200 млн экземпляров. В 1998 году журнал Time и CNN провели совместный опрос на тему: кто является лучшим певцом XX века? И победителем стал Азнавур. Он также активно помогал своей исторической родине Армении после страшного землетрясения в Спитаке в 1988 году. С 2009 года был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем этой страны в ООН.