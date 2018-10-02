Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Р.Гольдштейн: Перелеты внутри и на Дальний Восток станут доступней с обнулением НДС

С октября для пассажирских авиаперевозок на дальневосточном направлении установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС)

2 октября, PrimaMedia. Данные изменение внесены по поручения Президента, которое было озвучено в ходе "Прямой линии" в июне этого года. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации уже в июле 2018 года, — ИА PrimaMedia.

— В первую очередь, обнуление ставки НДС направлено на привлечение новых авиаперевозчиков в регион, что позволит сделать авиабилеты для жителей Дальнего Востока доступней. В данный момент рейсы по дальневосточным направлениям выполняют 7 авиакомпаний, но в связи с нововведением стоит ожидать пополнения списка перевозчиков, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн. – Кроме того, в этом году будут выделены дополнительные средства в размере 400 млн рублей для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта на обеспечение доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении. Из них 300 млн рублей предполагается направить на региональные авиаперевозки внутри Дальневосточного федерального округа, а 100 млн – на сообщение с европейской частью страны.

Напомним, программа субсидирования реализовывалась в соответствии с Постановлением Правительства России от 2 марта 2018 года. На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета было заложено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей – для Дальнего Востока. По данным Росавиации, благодаря этому более 424,8 тысяч пассажиров могли воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в пределах Дальневосточного федерального округа".

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