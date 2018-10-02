ВУЗы изменили правила приема на новый учебный год

ДВФУ предоставит 4 тысячи бюджетных мест на учебный год в 2019 году. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

У абитуриента будет достаточно времени подумать, какое учебное заведение и специальность выбрать

2 октября, PrimaMedia. Согласно правилам, к первому октября все российские ВУЗы обязаны вывесить на своих официальных сайтах и прочих ресурсах требования для абитуриентов, желающих поступить в 2019 году, что высшие учебные заведения и сделали. Причем в некоторых из них эти правила по сравнению с прошлым годом имеют некоторые корректировки, передает ИА PrimaMedia.

Помимо общей информации для абитуриентов в виде сроков подачи документов, перечня самих документов, а также вступительных экзаменов, информация содержит и некоторые изменения в правилах приема на новый учебный год.

Каждый ВУЗ сообщает о своих требованиях по поводу количества баллов, которые необходимо набрать при сдаче ЕГЭ, чтобы поступить на конкретный факультет, и эта информация школьникам очень важна, поэтому ознакомиться с ней можно уже сейчас. У ученика будет целый год впереди, чтобы успеть подготовиться.

Известно также, что, например, Дальневосточный федеральный университет примет на учебу без вступительных экзаменов владельца диплома победителя, а также призера олимпиад, притом, что абитуриент покажет кроме этого результат не меньше 75 баллов ЕГЭ по предмету олимпиады из перечня минобрнауки. Как пишет РГ, в 2017 году диплом давал 100 баллов ЕГЭ по непрофильному для факультета предмету, а зачисление без экзаменов — только по профильному.

Также ДВФУ предоставит 4 тысячи бюджетных мест на учебный год в 2019 году. К этой цифре добавляют еще 1500 мест на договорной основе.

Если говорить в общем, то призеры Всероссийских олимпиад могут рассчитывать на льготы при поступлении в российские ВУЗы. Правда, ранее поощрительные баллы за такие достижения равнялись цифре 20, а сейчас число сократилось до 10. Количество этих поощрительных баллов может отличаться, у каждого ВУЗа свои критерии и требования. Школьникам стоит знать, что результаты дипломов олимпиад действуют на протяжении 4-х лет, так что баллы зарабатывать себе могут старшеклассники, находясь еще в 9-м классе, думая на перспективу.

Сообщается также, что абитуриент может подать сертификаты в электронной форме в пять ВУЗов и выбрать при этом три специальности.