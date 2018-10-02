Учителей поверят на знания своего предмета и профпригодность

Оцениваться будут не только знания и владение своего предмета, но и то, как именно преподносят детям материал учителя. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Педагогов ждет масштабный экзамен на профпригодность уже в октябре

2 октября, PrimaMedia. А имеет ли человек право называться учителем и работать в школе, доступно ли он объясняет предмет своим ученикам и действительно ли сеет в их головы разумное, доброе, вечное? Все это собираются в октябре выяснить специалисты из Рособрнадзора, устроив педагогам настоящий экзамен на их собственные знания, передает ИА PrimaMedia.

Эксперты намерены поменять местами учителей с учениками и проверить знания педагогов во время всероссийского исследования, которое пройдет в октябре. Известно, что участие в нем примут 18 тыс. учителей из 45-ти регионов РФ. Причем оцениваться будут не только знания и владение своего предмета, но и то, как именно преподносят детям материал учителя, ведь важно не только быть самому специалистом в своем деле, но и уметь донести эти знания до других – этим и отличается учитель от просто знатока.

Ранее сообщалось, что в России намерены ввести единое образование для всех школ, как городских, так и сельских. Чтобы система образования в учебных заведениях не разнилась между собой. Оценка знаний учителей также является частью этих нововведений.

Во время экзамена проверят учителей русского языка и литературы, математики и информатики, а также экономики, истории, права, обществознания и педагогов, преподающих такие предметы, как "Россия в мире", "Родной язык и родная литература", "Основы духовно-нравственной культуры народов России", пишет РГ.

Кроме этого, учителям придется отвечать на вопросы в анкете, в частности это касается психологических аспектов. Например, как мотивировать учеников, чтобы они хотели выучить предмет и овладеть знаниями в полной мере.

Важный момент: результаты экзамена не являются поводом для штрафов или увольнения. То есть, даже если учитель не получил высокое количество баллов – это не будет поводом его выгнать из школы. Но обратить внимание на свои же пробелы и сделать выводы педагог сможет. Это в любом случае будет мотивировать на свой рост и профессиональное развитие, а, следовательно, усовершенствование системы образования.

В следующем году планируется по такому же принципу проверить и учителей, преподающих: химию, географию, иностранные языки, физкультуру, экологию, естествознание, технологии, ОБЖ, искусство. Заявлено 40 тысяч участников из 70-ти регионов РФ.