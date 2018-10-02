Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Не бойтесь: правительство не намерено переводить граждан на накопительную систему

По словам Татьяны Голиковой, такой законопроект еще даже не рассматривался

2 октября, PrimaMedia. 1 октября РБК сообщало, что законопроект о введении новой системы накопительных пенсий будет введен с 2020 года. Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в социальном блоке над ним еще не работали, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации Lenta.ru, предполагалось, что новая система будет введена с 2020 года. Одним из наиболее спорных ее моментов называлось подключение к ней граждан в автоматическом режиме, если они не выразят свой отказ в письменном виде.

Между тем в социальном блоке правительства сообщили, что еще не видели законопроекта, сообщает РИА Новости.

"Мы как соцблок законопроекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я бы считала преждевременными", — сказала Голикова.

Минтруд также потвердил, что проект к ним еще не поступал.

Концепция накопительной системы основана на добровольном перечислении гражданами шести процентов своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)). При этом работник может самостоятельно регулировать величину отчислений и снижать их до нуля. Функция оператора страховой части останется за Пенсионным фондом.

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