Поправки в законе об оружии: арсенал увеличат вдвое и упростят покупку нарезного ствола

В законодательстве пропишут и правила для спортсменов, убрав несуразность относительно ограничения в покупке патронов. Фото: Максим Мажарин, ИА SakhalinMedia

Изменения упростят жизнь коллекционеров, спортсменов и охотников

2 октября, PrimaMedia. Любителей огнестрельного оружия, а также охотников ждет хорошая новость – вскоре получить разрешение, чтобы приобрести нарезной карабин станет гораздо проще. Кроме этого, увеличится арсенал разрешенного для хранения дома оружия, передает ИА PrimaMedia.

Законопроект, предусматривающий все вышеперечисленное, уже составлен и передан депутатам для рассмотрения.

Изменения произойдут кардинальные. Например, в данный момент, чтобы стать обладателем "мосинки", "Вепря" или "Сайги", иными словами нарезного ствола, необходимо минимум пять лет официально числиться владельцем гладкоствольного оружия, только после этого срока можно подумать и о приобретении нарезного. Это правило действует сейчас, но его хотят изменить и сократить срок до трех лет. То есть после трех лет обладания зарегистрированного гладкоствольного ружья человек имеет право приобрести нарезное, а не ждать пять лет.

Депутаты аргументируют это тем, что если человек нечист на руку и помыслами, он проявит себя и через год, а то и раньше. А законопослушные граждане не должны попадать в этот список и ждать пять лет, чтобы получить официальное разрешение на покупку нарезного оружия.

Далее. Сейчас действует правило, позволяющее хранить дома пять гладкоствольных ружей и столько же нарезных. Арсенал предлагается увеличить в два раза, то есть человеку разрешат хранить в доме 20 стволов, что на руку коллекционерам.

В законодательстве пропишут и правила для спортсменов, убрав несуразность относительно ограничения в покупке патронов, пишет РГ.

Или вот еще одна несуразность, которая действует ныне. Если в ружье произошла поломка, то чинить его можно лишь в том месте, где оно было изготовлено. Получается владелец оружия, скажем, в Якутске обязан лететь в Тулу, чтобы устранить какую-то мелочь. Самому лезть в ружье и чинить его он не имеет право, это приравнивается к преступлению. Это абсурд планируется также устранить.