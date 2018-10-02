"Строчить доносы" на чиновников-коррупционеров обяжут средства массовой информации. Фото: Мария Бородина

Госдума рассмотрит законопроект "об усилении ответственности" журналистов

2 октября, PrimaMedia. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который обяжет средства массовой информации при публикации материалов о фактах коррупции чиновников, сигнализировать на мздоимцев в органы. По итогу проверки, СМИ должны будут опубликовать отчет. Если ответ от проверяющих инстанций не будет получен в течение 30 дней, журналистов обяжут передать материалы на нечистых на руку чиновников в прокуратуру, передает ИА PrimaMedia.

С инициативой "усилить ответственность" СМИ за контролем по коррупционной части со стороны государственных служащих выступил парламентарий фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Иванов. Депутат вынес на рассмотрение предложение, согласно которому журналисты будут обязаны передавать в органы сведения о фактах коррупции со стороны чиновников, если они публикуют такую информацию. Аналогичные данные СМИ должны будут предоставить и руководителям организаций, в которых замечены нечистые на руку работники.

Деятельность СМИ по пресечению фактов коррупции, согласно инициативе парламентария, на этом не завершается. "Служители пера" должны будут проконтролировать ход проверки и доложить об ее итогах со страниц издания или в эфире массмедиа. Если ответ не поступит в 30-дневный срок, редакция будет обязана направить все имеющиеся у нее материалы в прокуратуру.

Для тех СМИ, которые не сочтут нужным подчиниться закону, предполагается наказание в виде штрафа.

По мнению авторов законопроекта, инициатива поможет ликвидировать "порочную практику" в СМИ, когда издания в погоне за читателем публикуют недостоверную информацию. Кроме того, нововведение призвано поймать за руку чиновников-коррупционеров и привлечь их к ответу.