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ЦБ докапитализировал Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 миллиардов рублей. Фото: логотип

ЦБ докапитализировал Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей

Банк России стал владельцем свыше 99,9% акций АТБ

2 октября, PrimaMedia. В сентябре Банк России докапитализировал за счет средств Фонда консолидации банковского сектора Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей. Данные средства были направлены на приобретение дополнительного выпуска акций Азиатско-Тихоокеанского банка, в результате чего Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций АТБ.

Докапитализация позволила заново сформировать капитал банка. Данная процедура была необходима для того, чтобы АТБ мог соответствовать обязательным требованиям и нормативам Банка России.

"Докапитализация банка прошла в рамках процедуры оздоровления, направленной на поддержание финансовой устойчивости и обеспечение непрерывности деятельности АТБ. Банк пережил несколько важных этапов, которые были необходимы. На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский банк является стабильным и операционно прибыльным, показывает положительную тенденцию по многим финансовым показателям и полностью выполняет все требования законодательства. В АТБ растет клиентская база, начиная с июля в банк пришло около 2 тысяч новых вкладчиков и прирост по срочным вкладам продолжается", — прокомментировал руководитель временной администрации Азиатско-Тихоокеанского банка Роман Романенко.

О реализации мер по повышению финансовой устойчивости Азиатско-Тихоокеанского банка было объявлено в апреле 2018 года. АТБ продолжил работу в обычном режиме, исполняя все обязательства перед клиентами и партнерами банка. При этом Банк России гарантировал непрерывность деятельности Азиатско-Тихоокеанского банка в процессе финансового оздоровления.

Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. АТБ стабильно держится в ТОП-50 по объему привлеченных вкладов и выданных кредитов, находится в ТОП-100 крупнейших банков России.

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