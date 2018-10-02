Защищайтесь от гриппа. Фото: ИА PrimaMedia

Не кашляй! На Россию накатывает первая волна гриппа

Представляем рекомендации специалистов, как избежать заражения

2 октября, PrimaMedia. Эпидемиологический сезон гриппа приходит в Россию, как правило в середине осени. Советы специалистов как избежать заражения публикует ИА PrimaMedia.

Прежде всего специалисты рекомендуют сделать прививки до конца октября. Современные вакцины учитывают постоянную мутацию вирусов и обновляют свой состав в соответствии с информацией об ожидаемых штаммах.

Нужно чаще мыть руки, так как большинство бактерий попадают на слизистую оболочку именно с них, а не из воздуха.

Избегайте кашляющих и чихающих и носите медицинскую маску — частицы мокроты зависают в воздухе на продолжительное время. Если чихаете сами — обязательно утилизируйте салфетки.

Не выходите из дома с температурой. Вам самим это уже не поможет, но вы хотя бы не будете способствовать распространению эпидемии. Завершить самоизоляцию можно через сутки после нормализации температуры и исчезновении недомогания.

Противовирусные препараты эффективны при приеме сразу после появленич симптомов. Медики рекомендуют прием средств только рекомендованных врачом. Традиционные лекарства зачастую имеют побочные эффекты.

Необходимо принимать пищу с достаточным количеством питательных веществ.

Наконец, физическая активность стимулирует иммунитет и позволяет сократить риск заболевания, либо облегчить его течение.

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