Более 80 млрд рублей резиденты ТОР Приамурья инвестировали в новые предприятия

МЭЗ "Амурский", ТОР "Белогорск". Фото: http://tor.belogorck.ru

За три года в Амурской области создано 14 новых предприятий

2 октября, PrimaMedia. С момента официальной регистрации на территории Амурской области первой территории опережающего развития прошло три года. В конце августа 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании ТОР "Белогорск и "Приамурская", а в сентябре этого же года было подписано трехсторонние соглашение с Минвостокразвития. Спустя год в регионе появилась третья ТОР "Свободный", сообщает ДОР.

За три года интерес к территориям опережающего развития проявило множество компаний. Официально зарегистрировано 14 резидентов, два проекта по разным причинам лишились федеральной поддержки, в статусе потенциальных резидентов находятся восемь компаний. Общая сумма инвестиций из заявленных почти 933 млрд рублей уже превысила 84 млрд рублей, создано 563 новых рабочих места.

Министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова сообщила корреспонденту Дальневосточной объединенной редакции, что интерес к ТОР не только не ослабевает, но и растет. В текущем году появилось пять новичков: по два в ТОР "Приамурская" (строительство комбикормового завода и мусороперерабатывающего комплекса) и в ТОР "Свободный" (два предприятия по производству бетона), еще один новый проект по производству лего-кирпича реализуется в ТОР "Белогорск".

— Резиденты в Амурской области распределены почти равномерно по трем территориям опережающего развития. В ТОР "Белогорск" у нас пять резидентов, столько же в ТОР "Приамурская". В ТОР "Свободный", несмотря на то, что это новая площадка, уже эффективно работают четыре компании. Можно сказать, что якорным резидентом является компания "Газпром переработка Благовещенск", которая строит Амурский газоперерабатывающий завод, а другие предприятия ориентированы на его нужды, — отметила Старкова.

Резиденты – спутники Амурского ГПЗ: компания "Пчелы" по производству товарного бетона, компания "Смена", которая также построила комплекс по производству бетона и "Индустрия" с сессией комплексов по производству строительных материалов. Однако созданные предприятия сопровождают не только интересы ГПЗ. Свободный, возле которого идет строительство крупного завода, сам является городом президентского внимания, центром экономического роста в Приамурье. Здесь реализуется 18 объектов капитального строительства. План комплексного социально-экономического развития моногорода Свободный в Приамурье на 2017-2025 годы, который утвержден правительством РФ, дает хороший шанс на создание успешного предприятия с государственной поддержкой. Однако территория пока испытывает дефицит внимания со стороны солидного бизнеса.

— Очень много подрядчиков из других регионов задействованы на строительстве Амурского ГПЗ, возможно поэтому наблюдается низкая активность амурских предпринимателей. Опять же, в Свободном был переходный период по власти. Рассчитываем, что с приходом нового главы города многое изменится, — выразила надежду глава Минэкономразвития области. — Там нужны не только вспомогательные производства для ГПЗ, сам город нуждается в новых производствах. Особенно сейчас это касается каких-то бытовых услуг, которые в городе на низком уровне.

Активную презентацию ТОР на региональных, международных выставках ведет Агентство Амурской области по привлечению инвестиций. Кроме того, Агентство предоставляет услуги по подготовке пакета документов необходимого потенциальному резиденту для подачи заявки в Корпорацию развития Дальнего Востока. В немалой степени активность территорий опережающего развития, зависит и от местных чиновников.

— Наиболее эффективная работа пока в ТОР "Белогорск". Здесь глава города пошел на создание отдельного подразделения, которое занимается только вопросами резидентов. Причем местные власти сами активно ведут поиск инвесторов, презентуют свою площадку для размещения производств. В ТОР "Приамурская" ситуация сложнее, так как она охватывает сразу несколько муниципалитетов: Тамбовский, Ивановский, Благовещенский районы. Не могу сказать, что кто-то работает хуже или лучше, но интенсивность работы могла бы быть и выше, — полагает Старкова.

ТОР "Белогорск" – наиболее активная развивающаяся площадка. В немалой степени это связано с тем, что она находится в черте города с развитой инфраструктурой. Кроме того, сам город имеет идеальное расположение с позиции логистики, он является транспортным узлом, в который завязаны Транссибирская магистраль, федеральная трасса "Амур" и автомагистраль, ведущая к областному центру. Наиболее крупным предприятием ТОР по объему капиталовложений является маслоэкстракционный завод. Первая очередь уже сдана, инвестор, с учетом тех преференций, которые получил резидент, принял решение о строительстве второй очереди.

Сложности ТОР "Приамурская" связаны с инфраструктурными ограничениями площадки в районе села Ровно.

— Мы этот вопрос заострили перед координаторами Корпорации развития Дальнего Востока, перед Минвостокразвития и надеемся, что нас услышать. Отсутствие достойной инфраструктуры мешает заходить на площадку новым инвесторам. Там ведется активное строительство мостового перехода (Благовещенск-Хэйхэ – ред.), который оттянул на себя большую часть ресурсов, — пояснила министр.

С момента регистрации первой территории опережающего развития в Амурской области статус резидента потеряли только две компании. Компания по производству металлоконструкций, которая планировала строительство производства в ТОР "Белогорск", решила отказаться от проекта и статуса резидента. Инвестор планировал зайти на площадку с федеральными преференциями из другого региона, но пока решил взять паузу. Однако, на высокий спрос на металлоконструкции уже обратил внимание другой инвестор.

Компания "Бисолби-Благовещенск" также недавно вышла из состава резидентов, но по причине серьезного отклонения от графика. Условно "красная лампочка" зажглась и над проектом по строительству Амурского нефтеперерабатывающего завода в ТОР "Приамурская", где утвержденная программа работы также не соблюдена, а финансирование заморожено. Однако Корпорация по развитию Дальнего Востока учла некоторые подвижки в работе резидента и пошла на уступки, скорректировав план-график.

— Амурский нефтеперерабатывающий завод – весомый резидент с точки зрения объема инвестиций, который составляет 123 млрд рублей. Статус резидента, конечно же, дает преференции и льготы, но отнюдь не ограничивает компанию в дальнейших действиях по реализации проекта в случае исключения из ТОР. Проект сложный и финансово, и технически, — отметила Старкова.

В Минэкономразвития области отмечают, что существующие в регионе ТОР пока максимально покрывают потребности Приамурья и в сельском хозяйстве, и в логистическом направлении, и в промышленности. Кроме того, границы территорий опережающего развития могут расширяться за счет площадок в других муниципальных образованиях, как это было сделано в ТОР "Приамурская". Она расширилась за счет площадки Тамбовского района.

За три года в ТОР "Белогорск" вложено 2,9 млрд рублей (создано 431 рабочее место), в ТОР "Приамурская" — 2,2 млрд рублей (29 рабочих мест), в ТОР "Свободный" – 803,8 млрд рублей (103 рабочих места).

Дальневосточная объединенная редакция (ТОР)