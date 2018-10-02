Мужчину со сломанными ребрами вытащили из автомобиля в Приморье

Автомобиль пострадавшего. Фото: предоставлено Госавтоинспекцией Уссурийска

Травмы водитель получил после того, как не смог справиться с управлением авто на высокой скорости

2 октября, PrimaMedia. 32-летний водитель Honda Civic получил тяжелые травмы на участке дороги Хабаровск — Владивосток под Уссурийском. Автомобиль на высокой скорости съехал с проезжей части и перевернулся, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

ДТП произошло 1 октября в 18.40 в районе автодороги Хабаровск — Владивосток. Водитель автомашины Honda Civic двигался по автодороге со стороны ст. Воздвиженка в город Уссурийск со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, при возникновении опасности для движения не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки и совершил съезд с проезжей части с опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель. У него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана уха, перелом ребер. Врачи доставили пострадавшего в городскую больницу.