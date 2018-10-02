Автомобиль пострадавшего. Фото: предоставлено Госавтоинспекцией Уссурийска

Мужчину со сломанными ребрами вытащили из автомобиля в Приморье

Травмы водитель получил после того, как не смог справиться с управлением авто на высокой скорости

2 октября, PrimaMedia. 32-летний водитель Honda Civic получил тяжелые травмы на участке дороги Хабаровск — Владивосток под Уссурийском. Автомобиль на высокой скорости съехал с проезжей части и перевернулся, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

ДТП произошло 1 октября в 18.40 в районе автодороги Хабаровск — Владивосток. Водитель автомашины Honda Civic двигался по автодороге со стороны ст. Воздвиженка в город Уссурийск со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, при возникновении опасности для движения не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки и совершил съезд с проезжей части с опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель. У него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана уха, перелом ребер. Врачи доставили пострадавшего в городскую больницу.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Необоснованное привлечение водителя к ответственности ударит рублем по МВД

Две "встречные" аварии сковали трассу Седанка — Патрокл во всех направлениях

Депутаты: взысканием средств с виновника ДТП должны заниматься автостраховщики

Комментарии
дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Две "встречные" аварии сковали трассу Седанка - Патрокл во всех направлениях

21 сентября, 13:35

Автоподставы на дорогах - три популярных приема мошенников и как не стать жертвой

10 сентября, 21:25
Активисты ряда общественных организаций начали сбор подписей за отставку мэра Владивостока
Новый глава Приморья прописал отставку: кто остается в администрации Кожемяко

1 октября, 21:15

«Бегут прочь»: во владивостокском МУПе Спецзавод №1 снова сменился директор

1 октября, 15:10

Суд освободил бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова от наказания

1 октября, 20:55

Олег Кожемяко обозначил приоритеты главам муниципалитетов Приморья

1 октября, 17:35

Большую часть Владивостока отключат от холодной воды 2 октября

1 октября, 11:55

Неделя лета и тайфун: синоптики рассказали, какую ожидать погоду в Приморье
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia