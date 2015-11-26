Маршрут выходного дня: прогулка по осенней тайге к горе Купол

Рассказываем о высшей точке хребта Пржевальского (МУЛЬТИМЕДИА)

Гора Купол. Фото: ИА PrimaMedia

Осень – лучшее время для туристических прогулок по Приморью. В это время сотни приморцев выходят на таежные тропы, чтобы полюбоваться яркими красками, подышать свежим воздухом и послушать журчание лесных ручьев. Многие из них добавляют к этому еще одно удовольствие – любование шикарными пейзажами с горных вершин, которых в Приморье, как известно, предостаточно. Одной из них является гора Купол в Партизанском районе края – относительно доступная и несложная в восхождении. Рассказываем, почему стоит потратить выходной день на прогулку к вершине Купола и что можно увидеть по дороге.

Где находится

Гора Купол является высшей точкой хребта Пржевальского на юго-западном отроге Сихотэ-Алиня. Территориально находится в административных границах Анучинского района Приморского края, ее высота — 1241 метр. Тригопункт установлен на восточной вершине на высоте 1240,6 метров. Ближайший населенный пункт – село Серебряное Партизанского района.



Гора Купол. Фото: ИА PrimaMedia

Хребет Пржевальского назван в честь исследователя Приморья и Приамурья, великого русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского, описавшего природу этих мест после путешествия по Уссурийскому краю в 1867 году.

Знаменитый на весь мир русский путешественник, открывший для Европы природу и традиции Средней Азии. Пржевальский родился в семье отставного поручика М. К. Пржевальского 12 апреля 1839 года.

В конце 80-х годов XIX века Пржевальский впервые попадает в Уссурийский край, где следит за повадками местных птиц возле озера Ханка и проводит свои первые орнитологические исследования. Зимой того же года путешественник исследует Южно-Уссурийский регион, пробыв в пути около 2-3 месяцев и пройдя больше 1150 км. По приезду на Родину он опубликовал несколько трудов, где подробно рассказал о народах, населяющих местные территории, а также об природе Уссурийского края.

Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 11

Как добраться

Чтобы добраться до горы Купол из Владивостока, нужно ехать в направлении Партизанска по трассе через Новую Москву. Миновав Новороссию и Новую Москву, а также Серебряный перевал, нужно доехать до села Серебряное. От краевой столицы путь составит порядка 210 км.

На въезде в село будет поворот направо на грунтовую дорогу, которая ведет в направлении горного массива. Проехав по ней, вы окажетесь на поляне, откуда начинают восхождение к вершине. Нужно взобраться на хребет, идущий вдоль ключа 3-й Серебряный, после продолжить путь вдоль ручья Купол в направлении высоты 400 метров.

Когда справа от вас останется гора Кумпол (754 метра), тогда и начнется основной подъем на гору Купол (1241 метр). Путь до вершины от поляны составляет порядка 3-4 часов.

Растительный и животный мир

Гора Купол входит в состав хребта Пржевальского на юго-западном отроге Сихотэ-Алиньского хребта.

Отличительной особенностью хребтов южной части Сихотэ-Алиня – Пржевальского, Партизанского и Ливадийского — является их низкогорность и параллельное расположение береговой черте Японского моря. Горы этих хребтов имеют округлые очертания.

Климат гор ярко выраженный континентальный. Основные черты — суровая зима и относительно теплое, но влажное и дождливое лето. Зима холодная, ясная, с устойчивым снегом. Иногда снежный покров достигает 60 см и более. Весна холодная, затяжная, потепление наступает медленно. Снег сходит в первой декаде апреля, почва оттаивает во второй декаде апреля, средняя температура воздуха в апреле + 4 °С, до конца мая бывают ночные заморозки, но обычно не позднее 17 мая. Весной выпадает в 1,5 раза больше осадков, чем зимой. Лето жаркое, влажное.

Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia Дорога к горе Купол. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

Приморский край — самый богатый во флористическом отношении из регионов российского Дальнего Востока. А южные районы Приморского края выделяются наибольшим богатством и специфичностью сосудистой флоры по отношению к остальным районам — из почти 500 видов, известных только в Приморье, более половины отмечены только на юге края. Связано это в первую очередь с непосредственной близостью этой части РФ к районам Северо-Восточного Китая и Северной Кореи с их богатой и во многих отношениях иной флорой. Проникающие на юг Приморья представители этой флоры в большинстве своем не встречаются в других регионах РФ.

Вершины сопок здесь венчаются тундрами и каменистыми россыпями, ниже обычно идут заросли кедрового стланика и пихтовые леса. В ярусе широколиственных лесов растут липа и дуб, клен и береза, орех маньчжурский и ильм, часто встречаются виноград и лимонник. Подлесок состоит из лещины, калины, леспедеции, жасмина, элеутерококка. В травяном покрове преобладают папоротники и пионы, ландыши, из злаковых встречается мятлик.

В лесах встречается много животных. Здесь обитают медведи бурый и гималайский, изюбр и тигр, косуля, кабан. Очень много пушного зверя: енот и белка, выдра и норка, лиса, ондатра, соболь. Охотничьи хозяйства занимаются заготовкой пушнины, сбором полезных растений: шиповника, семян лимонника, орехов и грибов.

Заповедников и заказников в районе нет.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

