Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает об обработке персональных данных

Оператор обязан уведомить ведомство о намерении обрабатывать данные гражданина
Общество 12:50
Компьютер. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных" оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. На территории Приморского края уполномоченным органом является eправление Роскомнадзора по Приморскому краю, сообщает ИА PrimaMedia.

Электронная форма уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru), а также на сайте управления: http://25.rkn.gov.ru/.

Если в сведениях, которые вы подавали в реестр, возникли изменения, ваша организация должна уведомить уполномоченный орган в течение 10 дней. На основании этого письма в реестр вносятся необходимые изменения.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефону (423) 239-08-22, 239-08-23.

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