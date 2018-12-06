ВМТП увеличивает сферу влияния и уменьшает сроки доставки

Сотрудники Транспортной группы FESCO на встрече с клиентами рассказали о новых сервисах, мобильном приложении и предварительных итогах года

Встреча ВМТП с клиентами. Фото: Предоставлено ВМТП

6 декабря, PrimaMedia. Встреча руководителей Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) с клиентами и партнерами прошла во Владивостоке в кинотеатре "Океан". Стороны обсудили рабочие вопросы, а также обозначили приоритетные направления дальнейшего развития. Представители ВМТП рассказали о запуске мобильного приложения, об обновлении сайта и нововведениях, которые позволяют сократить время доставки грузов, сообщает ИА PrimaMedia.

"Подобные встречи проходят для того, чтобы мы могли сделать наши сервисы удобнее для клиентов, получить от них обратную связь в ходе прямого и открытого диалога ", – отметил в своем приветствии президент FESCO Александр Исурин.

Александр Исурин представил новый бренд FESCO FAST FORWARD – это ускоренная доставка грузов на базе морских линий, портовых услуг и железнодорожных маршрутов FESCO. Пилотным проектом еще в прошлом году стал "Шанхай — Москву за 20 дней". Александр Исурин отметил, что сегодня более трети грузов доставляется в Москву менее чем за 20 дней, тогда как еще в 2016 году средняя скорость доставки составляла 33 дня.



Встреча руководителей и сотрудников ВМТП с клиентами. Фото: Предоставлено ВМТП

"После запуска ускоренной доставки из Китая мы распространили эту технологию на маршруты из портов Японии и Республики Корея. В Японии мы решили назвать бренд "Хаямичи", что означает "умный, быстрый путь". Еще одно значение – срезать угол и доехать быстрее, чем все остальные", – рассказал Александр Исурин.

В ходе встречи сотрудники ВМТП подвели промежуточные итоги работы за 2018 год. Для сокращения сроков нахождения контейнера в порту увеличено количество поездных отправок – за 10 месяцев из ВМТП ушло 922 контейнерных поезда, что на 35% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Наряду с этим порт сократил срок ожидания погрузки, например, среднее время нахождения контейнера, следующего в Москву, сократилось практически в 2 раза, до 2-3 суток, в Новосибирск и Екатеринбург – с 6-8 дней до 4-5 дней. Также ВМТП увечил количество контейнерных поездов: в 2018 году в Москву в среднем еженедельно отправляется 14-16 поездов, в 2017 году этот показатель составлял всего 11 поездов; в Новосибирск – 2-4 поезда в неделю, что в два раза больше показателя прошлого года. Кроме того, в текущем году ВМТП расширил географию поездных отправок, в рамках Транспортной группы FESCO были запущены новые сервисы в Санкт-Петербург, Красноярск, Казахстан.

Встреча руководителей и сотрудников ВМТП с клиентами. Фото: Предоставлено ВМТП Встреча руководителей и сотрудников ВМТП с клиентами. Фото: Предоставлено ВМТП Встреча руководителей и сотрудников ВМТП с клиентами. Фото: Предоставлено ВМТП Встреча руководителей и сотрудников ВМТП с клиентами. Фото: Предоставлено ВМТП 1 / 4

ВМТП совместно с таможенными расширяет применение предварительного таможенного декларирования, что позволяет таможенным органам проводить проверку сведений до прибытия груза в порт и выпускать декларации еще до завершения разгрузки судна. Клиенты используют эту услугу для оформления 30% грузов, пребывающих в ВМТП.

В течение 2018 года ВМТП обновил все информационные системы и осуществил переход на единую учетную систему 1С ERP, а также модернизировал личный кабинет. Реализованные IT-решения позволяют сделать взаимодействие клиентов с портом быстрее и удобнее. В первом квартале 2019 года ВМТП планирует запустить мобильное приложение, в котором будут доступны функции личного кабинета, клиенты смогут подавать заявки на обработку груза, оформлять "автовизит" и многое другое.