Программа благоустройства "400 дворов" в Приморье выросла до "1000 дворов"

Инициатива врио губернатора вызвала огромный интерес жителей края

Программа "400" дворов будет расширена вдвое. Фото: ИА PrimaMedia

1 декабря, PrimaMedia. Губернаторская программа благоустройства "400 дворов" получила колоссальный отклик у жителей Приморского края. За время подачи заявок в оргкомитет проекта поступило около 3,5 тысячи обращений от приморцев, желающих благоустроить свои придомовые территории. Из-за огромного интереса, проявленного жителями края к программе, врио губернатора Олег Кожемяко, по инициативе которого организован проект, принял решение существенно расширить действие программы. Таким образом, число приморских дворов, которые станут участниками программы, уже в 2019 году увеличится с 400 до 1000, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оргкомитет.

"Хочу сказать, что по проекту "400 дворов" мы получили огромное количество заявок – более 3 тысяч! Понятно, что все заявки пока наш бюджет не потянет. Но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов с 400 до 1000", — рассказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, комментируя свое решение.

Более 78% заявителей выбрали из предложенных форм благоустройства установку спортивных и детских площадок.

"Мы будем создавать условия для занятий спортом в каждом населённом пункте. Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья. Об этом говорят и сами приморцы. Когда в ноябре участники проекта "400 дворов" голосовали за актуальные и востребованные объекты благоустройства, то дворовые воркауты вошли в число лидеров наряду с детскими игровыми городками. Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен – это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей", — отметил руководитель края.

Напомним, программа "400 дворов" стартовала в Приморье 1 ноября 2018 года. Идея проведения краевого конкурса по благоустройству дворов и придомовых территорий в городах и сёлах края возникла в ходе общения Олега Кожемяко с приморцами. В многочисленных беседах с людьми глава региона постоянно получал вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий в населённых пунктах Приморья. Поэтому логичным ответом на высокий спрос жителей края на комфортную среду вокруг собственных домов стала организация конкурса "400 дворов", целью которого является предоставление адресной поддержки гражданских инициатив приморцев в части благоустройства их дворов и придомовых территорий.

Конкурс "400 дворов" проходит в несколько этапов. В первом этапе, который стартовал 1 ноября, приморцам предстояло принять участие в голосовании на официальном сайте конкурса, где из 12 предложенных вариантов нужно было выбрать три самые востребованные формы благоустройства своего двора. Что нужнее всего жителям городов и сёл края в их дворах — современный воркаут, детская площадка, дополнительные парковочные места или что-то другое — решили сами людям.

Следующим этапом конкурса, который завершается 1 декабря, стал процесс оформления и подачи заявок, в котором приморцы показали невероятную активность.

Итоги проекта будут подведены 5 декабря. По результатам всем участникам будут вручены специальные сертификаты, дающие гарантию, что их двор будет благоустроен в период с мая по ноябрь 2019 года. В проекте принимают участие все населённые пункты Приморского края.