Успешный медиапрорыв региона: Приморский СЖР отметил первую пятилетку

Руководитель краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов рассказал о результатах работы и запланированных инициативах

Выездное заседание ПКО СЖР. Фото: ИА PrimaMedia

2 декабря, PrimaMedia. Приморское отделение Союза журналистов России отметило свой первый юбилей – пять лет. За это время под эгидой регионального отделения были созданы Клуб главных редакторов, который объединил руководителей районных и городских СМИ Приморского края, Гильдия пресс-служб. Раз в месяц на одной из территорий стали проходить выездные заседания ПКО СЖР. О сплочении профессионального сообщества и запланированных на ближайший год инициативах коллегам рассказал руководитель регионального отделения Виктор Суханов в ходе выездного заседания проходившего в Уссурийске 29 ноября.

Традиция собираться вместе

Приморское отделение Союза журналистов России было образовано в декабре 2013 года с целью объединить медиасообщество региона и выйти на федеральный уровень. В настоящий момент численность Приморского СЖР составляет 284 человека. За годы работы созданы два подразделения Приморского Союза журналистов — Клуб главных редакторов Приморского края и Дальневосточная гильдия работников пресс-служб.

— Клуб главных редакторов Приморского края стал уникальной медиаплощадкой созданной под эгидой ПСЖР. Первое выездное заседание прошло в Уссурийске, за пять лет таких встреч состоялось более 20 в разных муниципальных образованиях Приморского края: Находке, Большом Камне, Артеме, Владивостоке, Спасске-Дальнем, Камень-Рыболове, Арсеньеве.

Эта форма работы позволила объединить районные СМИ Приморского края и оперативно решать проблемы "районок". В том числе, проводить обучение и юридические консультации для главных редакторов, знакомить с самой свежей информацией в сфере законодательства и изменений на медиарынке,

— отметил руководитель краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.



Виктор Суханов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Клуб главных редакторов решает вопросы господдержки муниципальных СМИ, изменений и порядка оформления грантов, взаимодействия органов власти с городскими и районными СМИ, исполнения государственного задания по освещению деятельности органов исполнительной власти Приморского края.

— Еще одно подразделение, созданное под нашей эгидой, Дальневосточная Гильдия работников пресс. В настоящее время в ее составе – представители более чем 50 пресс-служб, PR-подразделений и департаментов по связям с общественностью органов власти, силовых структур и предприятий разных форм собственности. Создана структура в марте 2015 года, — рассказал Виктор Суханов.

Кроме общения между собой и получения новых знаний, на выездных заседаниях руководители СМИ имеют возможность встретиться с главами территорий, депутатами, посетить ведущие предприятия Приморского края. Это "Уссурийский бальзам", "Восточный порт", "Судостроительный комплекс "Звезда", "Мерси-Трейд", "Восточная верфь", Международный аэропорт Владивосток, "Далькомхолод", Уссурийский локомотиво-ремонтный завод и т.д.

В этот раз журналисты посетили Уссурийское суворовское военное училище: погуляли по территории, сходили на экскурсию в музей, а также навестили первокурсников в расположение роты, так сказать, воочию увидели настоящий быт суворовцев. Затем сотрудники СМИ отправились в ландшафтно-исторический парк "Изумрудная долина", где отведали вкуснейших домашних блинов и побывали в жилищах народов Уссурийского края различных исторических эпох — от палеолита до русских острогов, а также с зодчеством Древней Руси.

В этот раз журналисты посетили Уссурийское суворовское военное училище. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Журналисты навестили первокурсников в расположение роты. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Журналисты воочию увидели настоящий быт суворовцев. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Затем сотрудники СМИ отправились в ландшафтно-исторический парк "Изумрудная долина". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Успешный опыт Дальневосточного МедиаСаммита

Отдельная и, пожалуй, самая важная строка в деятельности Приморского отделения Союза журналистов России – это Дальневосточный МедиаСаммит. В этом году он собрал рекордное количество участников – 6,5 тысяч человек, среди которых более 200 экспертов. Из региональной отраслевой конференции МедиаСаммит уже давно стал глобальной федеральной площадкой, равной которой нет на Дальнем Востоке.

— Сегодня мы уже начали подготовку к МедиаСаммиту-2019. Планируем, что в следующем году мы опробуем новые форматы, постараемся привезти интересных спикеров и открыть новые имена. Как всегда, мы открыты к предложениям, — отметил Виктор Суханов.

Приморское отделение СЖР старается распространять успешный опыт Дальневосточного МедиаСаммита и на другие территории. Приморские журналисты воссоздали отделения СЖР в Еврейской автономной области, что позволило провести в Биробиджане Международный медиафорум "Приамурье". С помощью грантового фонда "Православная инициатива" в 2018 году был проведен первый Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово", собравший более 500 участников и получивший хорошую прессу.

Помимо этого, в 2018 году ПКО СЖР организовал приезд делегации приморских журналистов на Международный медиафорум российских островов "Сахалин-Курилы-2018". Среди участников были представители островных территорий таких субъектов Федерации, как Калининградская и Архангельская области, Республики Крым, а также, журналисты из Японии и Республики Корея.

Курс на молодежь

Приморское отделение СЖР активно вовлекает молодежь в созидательную повестку региона. Проект "Клуб молодых журналистов и блогеров TEEN Media" стал победителем второго тура конкурсного отбора Фонда президентских грантов.

— В рамках этого проекта мы проехали по территориям Приморского края: Уссурийск, Находка, Артем, Кавалеровский, Ольгинский, Ханкайский и Хасанский районы, в которых наши эксперты провели мастер-классы для школьников старших классов: учили детей делать школьную газету, рассказывали об особенностях работы на радио, телевидении, в газете и информационном агентстве, говорили о фактчекинге и ответственности журналистов и блогеров. В рамках Дальневосточного МедиаСаммита прошел также Форум молодых журналистов и блогеров, который собрал более 300 ребят со всех районов Приморского края. В течение двух дней ребята прошли через целый ряд мастер-классов. В итоге, сегодня, при нашем отделении сформирован Клуб молодых и талантливых ребят, которые делают первые шаги в профессии, — отметил Виктор Суханов.



Участники Клуба молодых журналистов и блогеров TEEN Media. Фото: ИА PrimaMedia

За пять лет работы Приморское отделение Союза журналистов России заключило целый ряд соглашений с самыми разными партнерами. Среди них – соглашения о сотрудничестве с Союзом журналистов Еврейской автономной области, Союзом журналистов Амурской области, Севастопольским отделением СЖР, рядом китайских СМИ, всероссийским детским центром "Океан", а также Дальневосточным федеральным университетом. На Восточном экономическом форуме в этом году Приморский СЖР подписал соглашение с Центром социальных проектов "Быть человеком". В рамках этого соглашения в течение этого года состоится ряд мероприятий, в том числе региональный этап конкурса "Герои пера". Цели проведения конкурса – пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, воспитание подрастающего поколения. Принять участие в конкурсе могут как редакции СМИ, так и самостоятельные журналисты или группа авторов.



Презентация проекта "Герои пера". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Приморский Союз журналистов также курирует вопросы профилактики борьбы с экстремизмом и терроризмом, его представители входят в состав межведомственной комиссии по борьбе с экстремизмом при администрации Приморского края. Особое внимание уделяется работе в сфере межнациональных отношений. В этом году по соглашению с Департаментом внутренней политики Приморского края ПКО СЖР реализует проект "Национальный вопрос в зеркале СМИ" — в декабре пройдет круглый стол, на котором редакциям СМИ презентуют мультимедийный продукт, созданный специально для журналистов, пишущих на тему межнациональных отношений. Члены Союза входят в экспертный совет по информационной политике при губернаторе Приморского края.

Приморское отделение также регулярно выступает инициатором награждения журналистов грамотами и благодарственными письмами от органов власти. Так, за пять лет благодарности и почетные грамоты от полномочного представителя Президента в ДФО, Губернатора Приморского, Законодательного собрания Приморского края, Администрации Владивостока, Думы Владивостока получили более 50 человек, грамоты и знаки отличия от Союза журналистов России – 15 человек.

Благодарность за активную работу от ПКО СЖР получила редактор газеты «Приморские зори» Ольга Смородина. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Членский билет Союза журналистов России получил главный редактор газеты "Вперед" Александр Карпенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Членский билет Союза журналистов России получила пресс-секретарь PrimaMedia Алина Ковальчук. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

А дальше что?

Как отмечает руководитель Приморского СЖР, основные задачи на ближайшее будущее – это увеличение федеральной и региональной грантовой поддержки на реализацию проектов, а также обеспечение ПКО СЖР собственным помещением и повышение статуса и социальной поддержки работникам муниципальных СМИ.

— Приморское отделение Союза журналистов России предлагает уподобить статус работников муниципальных средств массовой информации статусу педагогов, которые, как известно, имеют определенные преференции и льготы. Мы уже проговорили этот вопрос с региональными органами власти, нашли поддержку, и уверены, что уже в следующем году вопрос о статусе муниципальных журналистов будет решён. Планируем мы также расширять связи с иностранными коллегами из стран АТР, — подчеркнул Виктор Суханов.