Бал «Мелодия души» прошел в Находке

Самым трогательным моментом праздника стал вальс, который исполнили около 50 пар детей
Общество 11:10
Бал "Мелодия души". Фото: пресс-служба администрации Находки

1 декабря, PrimaMedia. Праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья организовали волонтёры и студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета. На бал "Мелодия души" собрались гости из разных городов Приморья. Для них была подготовлена интересная театрализованная программа угощения и подарки. Студенты провели для ребят мастер-классы по изготовлению сувениров в различных техниках и урок танцев. Самым трогательным моментом праздника стал вальс, который исполнили около 50 пар детей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Делегация из Находки приняла участие в заключительном концерте. Инклюзивная творческая группа "Солнышко" исполнила две песни из своего репертуара, получив в награду аплодисменты и слова признательности от зрителей.

Как рассказала председатель находкинского отделения Всероссийского общества инвалидов Ирина Бондарь, для ребят поездка на бал стала настоящим праздником, наполненным радостью: "Мальчики и девочки были одеты в красивые бальные наряды.

Во Владивостоке организаторы позаботились о том, чтобы гости пришли на бал с эффектными причёсками и в гриме. Всё это для того, чтобы наши дети в этот день почувствовали себя настоящими принцами и принцессами!"

Администрация Находкинского городского округа дети праздник

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