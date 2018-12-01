Жителей Находки приглашают на краевую передвижную выставку «Художники Приморья-80»

На выставке представлены работы мастеров изобразительного искусства, выполненные в разных жанрах в разные годы

Выставка "Художники Приморья-80". Фото: пресс-служба администрации Находки

1 декабря, PrimaMedia. Находка стала вторым после Владивостока городом, где открылась художественная экспозиция, посвящённая двум круглым датам — 80-летию Приморского краевого отделения ВТОО "Союз художников России" и 80-летию Приморского края. Художники сразу трёх творческих союзов из Находки, Владивостока и Уссурийска приняли в ней участие. На выставке представлены работы мастеров изобразительного искусства, выполненные в разных жанрах в разные годы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Выставка даёт возможность полюбоваться мастерски выполненными пейзажами, натюрмортами, портретами, попытаться разгадать социальный замысел авторов абстрактных произведений.

Свои впечатления о выставке посетители могут оставить в книге отзывов галереи.

С произведениями приморских художников можно будет познакомиться до 15 декабря.