Instagram стал «закрытым»

Просматривать Stories могут только близкие друзья
03:20

1 декабря, PrimaMedia. Благодаря новой функции, которую ввела социальная сеть Instagram, пользователи смогут ограничить доступ к своим Stories. Таким образом, их смогут увидеть только близкие друзья, передает ИА PrimaMedia.

По словам разработчиков, пользователь может создать группу Close Friends, то есть близкие друзья.

Если пользователь считает, что конкретные его Stories не должны видеть все подписчики, он может ограничить количество людей, которым это разрешено.

Разработчики в блоге Instagram добавили, что ограничить с появлением новой функции можно теперь личную информацию, которую не всегда пользователи хотят афишировать всем подряд.

Список близких друзей визуально открыт только для владельца аккаунта. Другие же пользователи смогут понять, что они добавлены в группу близких друзей по зеленому значку, который расположен в нижней части экрана, когда пользователь просматривает чужие Stories.

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