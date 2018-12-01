Какой завтрак не питает, а убивает, назвали медики

Существуют продукты, которые нельзя есть натощак
04:00

1 декабря, PrimaMedia. Несмотря на полезность завтрака, диетологи предупреждают, что лучше от него отказаться, чем есть продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок. Список запрещенных продуктов с утра озвучили эксперты, передает ИА PrimaMedia.

На пустой желудок медики не рекомендуют употреблять острую пищу, а также обильно приправленную специями. Такая пища может вызвать кислотную реакцию и спазмы, а также несварение желудка, пишет МедикФорум.

Начинать день со стакана фруктового свежевыжатого сока диетологи также не рекомендуют. Продукты, которые содержат сахар, наносят удар поджелудочной железе. На голодный желудок нельзя пить фруктовые соки также из-за нагрузки на печень.

Аналогичное действие оказывают и газированные напитки.

На завтрак нельзя есть цитрусовые, в частности апельсины и грейпфруты. Употребляя их натощак, человек может спровоцировать образование кислоты в желудке, что отразится на пищеварении.

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