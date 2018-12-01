Почти в 64 тысячах бракованных Mitsubishi в России может загореться водительское кресло

Машины отзывают в дилерские центры для ремонта
04:50

1 декабря, PrimaMedia. Почти 64 тысячи автомобилей для ремонта отзывает из России автопроизводитель Mitsubishi. В машинах были обнаружены неполадки, которые планируется устранить, передает ИА PrimaMedia.

Сообщается об отзыве 63,42 тысячи машин Outlander, которые были проданы с июля 2012 года по декабрь 2014 года.

По информации Росстандарта, причиной отзыва стало оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. Это может привезти к воспламенению во время движения.

Владельцев машин, которые приобрели авто в указанный период времени, проинформируют о том, что транспорт необходимо доставить в дилерский центр по телефону или письменно. В центре машины будут подлежать ремонту.

Ремонт производится бесплатно. На сайте Росстандарта водители могут сверить свой VIN-код с перечнем, под который попадают машины с браком.
Глава Приморья занимается здравоохранением в ручном режиме - Елена Новицкая
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia