Почти в 64 тысячах бракованных Mitsubishi в России может загореться водительское кресло

Машины отзывают в дилерские центры для ремонта

1 декабря, PrimaMedia. Почти 64 тысячи автомобилей для ремонта отзывает из России автопроизводитель Mitsubishi. В машинах были обнаружены неполадки, которые планируется устранить, передает ИА PrimaMedia.

Сообщается об отзыве 63,42 тысячи машин Outlander, которые были проданы с июля 2012 года по декабрь 2014 года.

По информации Росстандарта, причиной отзыва стало оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. Это может привезти к воспламенению во время движения.

Владельцев машин, которые приобрели авто в указанный период времени, проинформируют о том, что транспорт необходимо доставить в дилерский центр по телефону или письменно. В центре машины будут подлежать ремонту.

Ремонт производится бесплатно. На сайте Росстандарта водители могут сверить свой VIN-код с перечнем, под который попадают машины с браком.