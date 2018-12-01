Взлетели цены на автомобили в России двенадцати производителей

Подорожание зафиксировано с середины ноября

1 декабря, PrimaMedia. Согласно исследованиям специалистов портала "Цена-Авто", 12 производителей изменили свои цены на машины, реализуемые в России, передает ИА PrimaMedia.

Цены некоторые автопроизводители подняли в середине ноября.

Сообщается, что от 26 до 77 тысяч рублей поднялась цена на автомобили Lexus. В этот список попали седаны, кроссоверы, внедорожники, пишет Автостат.

Пикап X-Klasse и внедорожник G-Klasse Mercedes-Benz с середины ноября также выросли в цене. Прибавка в стоимости равна от 70 до 105 тысяч рублей.

В перечне также: Audi, Geely Emgrand 7, Suzuki.

Если говорить о китайском Chery, то производитель напротив цены снизил. Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 подешевели на 55 – 80 тысяч рублей.

Напомним, информагентство ранее писало о том, что компания Mitsubishi отзывает порядка 64 тысяч автомобилей в России из-за возможного брака.