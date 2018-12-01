Взлетели цены на автомобили в России двенадцати производителей

Подорожание зафиксировано с середины ноября
05:50

1 декабря, PrimaMedia. Согласно исследованиям специалистов портала "Цена-Авто", 12 производителей изменили свои цены на машины, реализуемые в России, передает ИА PrimaMedia.

Цены некоторые автопроизводители подняли в середине ноября.

Сообщается, что от 26 до 77 тысяч рублей поднялась цена на автомобили Lexus. В этот список попали седаны, кроссоверы, внедорожники, пишет Автостат.

Пикап X-Klasse и внедорожник G-Klasse Mercedes-Benz с середины ноября также выросли в цене. Прибавка в стоимости равна от 70 до 105 тысяч рублей.

В перечне также: Audi, Geely Emgrand 7, Suzuki.

Если говорить о китайском Chery, то производитель напротив цены снизил. Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 подешевели на 55 – 80 тысяч рублей.

Напомним, информагентство ранее писало о том, что компания Mitsubishi отзывает порядка 64 тысяч автомобилей в России из-за возможного брака.

машиностроительная продукция деньги (финансы) автомобиль как вид транспорта

Эксперт по производству гусеничных машин из Италии организовал лекции для сахалинцев

1 ноября, 14:30
Глава Приморья занимается здравоохранением в ручном режиме - Елена Новицкая
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia