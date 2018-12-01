«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов

Акция стартует в преддверии новогодних праздников

1 декабря, PrimaMedia. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об акции, согласно которой перед новогодними праздниками можно приобрести билеты на различные направления со скидкой, передает ИА PrimaMedia.

Такая себе рождественская распродажа будет действовать, по информации авиакомпании, с 30 ноября по 12 декабря. Акция действует для маршрутов с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга.

В сообщении перевозчика говорится также, что со скидкой можно приобрести билеты за границу и обратно, а также в аэропорты на территории СНГ и Грузии.

Если говорить конкретно о стоимости билетов, то из Москвы в другие города России стоимость равна 2 987 рубля. В 3 536 рублей оценили в компании перелеты в рамках акции в страны СНГ и Грузию. А для европейских направлений — 10 975 рублей.

Для желающих совершить вылет из Санкт-Петербурга цены на внутренние направления начинаются от 3 937 рублей. В европейские страны — от 11 415 рублей, в Среднюю Азию — от 9 292 рублей

Туристы смогут использовать акционные билеты за границу до 20 декабря и до 26 декабря в города России. При этом, обратно необходимо вылететь до 4 января.