«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов

Акция стартует в преддверии новогодних праздников
06:40

1 декабря, PrimaMedia. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об акции, согласно которой перед новогодними праздниками можно приобрести билеты на различные направления со скидкой, передает ИА PrimaMedia.

Такая себе рождественская распродажа будет действовать, по информации авиакомпании, с 30 ноября по 12 декабря. Акция действует для маршрутов с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга.

В сообщении перевозчика говорится также, что со скидкой можно приобрести билеты за границу и обратно, а также в аэропорты на территории СНГ и Грузии.

Если говорить конкретно о стоимости билетов, то из Москвы в другие города России стоимость равна 2 987 рубля. В 3 536 рублей оценили в компании перелеты в рамках акции в страны СНГ и Грузию. А для европейских направлений — 10 975 рублей.

Для желающих совершить вылет из Санкт-Петербурга цены на внутренние направления начинаются от 3 937 рублей. В европейские страны — от 11 415 рублей, в Среднюю Азию — от 9 292 рублей

Туристы смогут использовать акционные билеты за границу до 20 декабря и до 26 декабря в города России. При этом, обратно необходимо вылететь до 4 января.

туризм скидки самолеты пассажиры билеты

Лайнер Costa neoRomantica будет совершать регулярные круизы из Владивостока

29 ноября, 15:25

Туркомпания из Приморья стала первым обладателем государственной субсидии

20 ноября, 15:40

Утвержден план развития проекта "Восточное кольцо России"

20 ноября, 09:40
Глава Приморья занимается здравоохранением в ручном режиме - Елена Новицкая
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia