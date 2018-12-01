На призыв КПРФ портить бюллетени на выборах в Приморье отреагировали в Совфеде

Позиция руководства приморской ячейки противоречит здравому смыслу и мнению людей, уверена первый зампред комитета СФ по регламенту
Политика 09:50
КПРФ. Фото: ИА PrimaMedia

1 декабря, PrimaMedia. Заявление бюро Приморского краевого комитета КПРФ с призывом бойкотировать выборы или портить бюллетени встретило критику со стороны зампреда комитета по регламенту Совета Федерации РФ, сенатора Светланы Горячевой. Представитель Приморья в Совфеде заявила, что мнение руководства ячейки компартии не совпадает с мнением жителей региона, в том числе коммунистов, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее бюро ПКО КПРФ постановило не выдвигать кандидата от компартии на повторные выборы губернатора Приморья. И это решение было поддержано 41 делегатом из 56-ти на конференции 3 ноября. Теперь бюро ПКО КПРФ заняло позицию бойкотировать выборы. Соответствующее заявление было распространено накануне.

"Приморское краевое отделение КПРФ призывает жителей Приморского края, всех кто не согласен с отменой выборов 16 сентября, блокировкой кандидата от КПРФ (3 ноября ПКО КПРФ отказалось от участия в выборах и не выдвинуло своего кандидата – прим.ред.), с политическим беспределом, творящимся в Приморском крае не участвовать в выборах без выбора либо придти на избирательные участки и испортить бюллетень", — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

В своем заявлении руководство приморской ячейки КПРФ критично высказывается по поводу ряда участников текущих выборов, в том числе представителе парламентской оппозиции, называя его "политическим спойлером".

По этому поводу с ответным заявлением выступила сенатор Светлана Горячева. По ее мнению, позиция верхушки КПРФ противоречит мнению простых людей, в том числе коммунистов на местах.

"Всю эту неделю, как член Совета Федераций, я езжу по территориям. Я побывала в Уссурийске, в Михайловском районе, в Большом Камне, в Фокино. Я встречалась с рабочими коллективами, и никто нигде ни в одной аудитории мне не сказал, что люди хотят портить бюллетени или не хотят идти на выборы. Простые люди говорят, что надо идти голосовать и избрать губернатора. В крае должен быть хозяин", — отметила Горячева в разговоре с журналистами.

По словам сенатора, людям импонирует социальная политика, которая проводится сейчас региональной властью.

"Уделяется большое внимание социальным законам, которые касаются и детского питания, и помощи молодым педагогам и врачам. Принят важный закон о "детях войны", которых практически прировняли к ветеранам труда, и это очень важно для людей, потому что на них тоже будут распространяться льготы. И врачи, и учителя, с которыми я встречалась, одобряют и поддерживают эти изменения. И если руководство коммунистов не видит и не понимает, что эти законы направлены на улучшение жизни приморцев, тогда пусть они скажут, кто они на самом деле, какие они коммунисты", — подчеркнула Светлана Горячева.

Повторные выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря. Избирательная комиссия Приморского края 24 ноября зарегистрировала 5 из 11 кандидатов в губернаторы региона. Помимо врио губернатора Олега Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, в выборах примут участие депутат думы Владивостока Роза Чемерис (партия "За женщин России"), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко (Партия Роста) и депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР).

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