Два коллектива из Приморья получили Международную премию «Филантроп»

Лауреатами стали Седанкинский дом-интернат для инвалидов и ансамбль «Россиянка»
Общество 10:50
Премия "Филантроп" присуждается один раз в два года. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

1 декабря, PrimaMedia. Международную премию "Филантроп" завоевали два приморских коллектива. Лауреатами стали Седанкинский дом-интернат для инвалидов и ансамбль "Россиянка", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте культуры, Международная премия "Филантроп" присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства и вручается один раз в два года. На этот раз были отмечены сразу два коллектива из Приморского края — это Седанкинский дом-интернат для инвалидов и престарелых и ансамбль "Россиянка", воспитанники коррекционной школы-интерната Владивостока.

— Есть чувство гордости за Приморье, за тех людей, которые участвуют в этом мероприятии и прославляют край, – отметил во время вручения наград вице-губернатор Константин Межонов.

Еще одним мероприятием, где команда от Приморского края достойно представила регион, стал IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", прошедший в Москве.

Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, программа чемпионата включила в себя соревновательный, деловой, профориентационный и культурный трек.

— В чемпионате приняли участие более 1,5 тысячи победителей региональных этапов. Нашу команду представили семь участников – победителей III Регионального чемпионата “Абилимпикс” по семи компетенциям. Ежегодно наши ребята улучшают свои результаты, надеемся, в следующем году мы войдем в число лучших, – рассказали в ведомстве.

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