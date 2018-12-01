Приморье попало в пилотный проект Минтруда по борьбе с бедностью

Для восьми регионов разработают персональный способ выхода из малообеспеченности

Стартует пилотный проект в 2019 году. Фото: ИА PrimaMedia

1 декабря, PrimaMedia. Сократить уровень бедности в Приморском крае попытается Минтруда. В 2019 году в регионе стартует пилотный проект по выявлению семей, проживающих за чертой бедности. Предполагается, что для субъектов, которые участвуют в программе — а их восемь, будет разработан персональный способ выхода из малообеспеченности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Как рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, в 2019 году в восьми регионах страны стартуют пилотные проекты по персонифицированному выявлению российских семей, проживающих за чертой бедности, чтобы разработать для них "траекторию выхода из малообеспеченности".

По информации пресс-службы Минтруда, основная цель заключается в том, чтобы проанализировать причины бедности и, на примере участвующих субъектов РФ, разработать универсальные механизмы, которые помогут увеличить доходы граждан и, соответственно, снизят бедность, как минимум, в два раза.

Отмечается, что уже подготовлен первый драфт мероприятий. Предполагается, что ведомство будет выявлять малообеспеченные семьи, чтобы потом оказывать им адресную помощь "на основе социального контракта", который, скорее всего, будет финансироваться из федерального бюджета.

— Будем прорабатывать соответственно с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет. Это компетенция регионов, — рассказал Максим Топилин.

Планируется, что в число регионов, где будет запущен проект, войдут Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.