В Приморье стартовало досрочное голосование на выборах губернатора

Первыми голосуют судовые участки

Первыми свои голоса отдадут моряки. Фото: ИА PrimaMedia

1 декабря, PrimaMedia. Досрочные голосование на выборах губернатора Приморского края стартовало в регионе в пятницу, 30 ноября. Первыми свои голоса за одного из кандидатов смогут отдать моряки. По информации Крайизбиркома, уже образовано 208 судовых участков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на приморскую избирательную комиссию.

Как рассказала секретарь краевого Избиркома Наталья Камаева, на повторных выборах губернатора региона досрочно проголосовать смогут более 11 тысяч жителей Приморья.

— Досрочное голосование на судовых участках стартовало с 30 ноября, то есть на судах, которые будут готовы к этому дню, моряки смогут отдать свой голос досрочно. На отдельных участках в крае досрочное голосование стартует за несколько дней до выборов — с 13, 14, 15 декабря,— отметила она. — Число тех, кто может проголосовать досрочно, — чуть более 11 тысяч человек на сегодняшний день.

Наталья Камаева также добавила, что уже образовано 208 судовых участков. Также досрочно голосуют избиратели в труднодоступных территориях, например, на заставах.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Приморского края 24 ноября зарегистрировала 5 из 11 кандидатов в губернаторы региона. Помимо врио губернатора Олега Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, в выборах примут участие депутат думы Владивостока Роза Чемерис (партия "За женщин России"), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко (Партия Роста) и депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР).