В Приморье стартовало досрочное голосование на выборах губернатора

Первыми голосуют судовые участки
Политика 12:00
Первыми свои голоса отдадут моряки. Фото: ИА PrimaMedia

1 декабря, PrimaMedia. Досрочные голосование на выборах губернатора Приморского края стартовало в регионе в пятницу, 30 ноября. Первыми свои голоса за одного из кандидатов смогут отдать моряки. По информации Крайизбиркома, уже образовано 208 судовых участков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на приморскую избирательную комиссию.

Как рассказала секретарь краевого Избиркома Наталья Камаева, на повторных выборах губернатора региона досрочно проголосовать смогут более 11 тысяч жителей Приморья.

— Досрочное голосование на судовых участках стартовало с 30 ноября, то есть на судах, которые будут готовы к этому дню, моряки смогут отдать свой голос досрочно. На отдельных участках в крае досрочное голосование стартует за несколько дней до выборов — с 13, 14, 15 декабря,— отметила она. — Число тех, кто может проголосовать досрочно, — чуть более 11 тысяч человек на сегодняшний день.

Наталья Камаева также добавила, что уже образовано 208 судовых участков. Также досрочно голосуют избиратели в труднодоступных территориях, например, на заставах.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Приморского края 24 ноября зарегистрировала 5 из 11 кандидатов в губернаторы региона. Помимо врио губернатора Олега Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, в выборах примут участие депутат думы Владивостока Роза Чемерис (партия "За женщин России"), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко (Партия Роста) и депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР).

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ЦИК отметил равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы

На призыв КПРФ портить бюллетени на выборах в Приморье отреагировали в Совфеде

ВЦИОМ оценил предвыборные рейтинги кандидатов в губернаторы Приморья

Голосование выборы

Владивосток оказался худшим в рейтинге лучших дорог в России

15 ноября, 12:00

Оценить обслуживание в поликлинике приморцы могут на портале Госуслуг

13 ноября, 17:20
Глава Приморья занимается здравоохранением в ручном режиме - Елена Новицкая
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia