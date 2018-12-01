"Моржи", котики и туристы: каким выдался первый день зимы во Владивостоке

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"Моржи", котики и туристы: каким выдался первый день зимы во Владивостоке

Первый день зимы выдался во Владивостоке солнечным и теплым. Хорошей погоде радовались как обычные горожане, так и любители искупаться в ледяной воде. Какой для Владивостока стала суббота, 1 декабря, в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Зима официально вступила в свои права, однако погода продолжает радовать жителей краевой столицы солнцем и теплом. Так, по данным Примпогоды, сегодня в крае было без осадков, ветер северо-западный умеренный, на побережье до сильного.Температура воздуха -5...+3°C. Во Владивостоке столбик термометра показывает 0...-2°C.

Однако уже на следующей неделе в регионе погода резко поменяется. По прогнозам синоптиков, в понедельник почти на всей территории края начнется дождь, переходящий в снег. По мере смещения фронтов, в Приморье начнет вторгаться холодный воздух, из-за чего температурный фон начнет понижаться. Во Владивостоке к середине недели установится зимняя погода: минимальная температура до -10...-12 °С, максимальная -6...-8 °С, будет дуть свежий северо-западный ветер.


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